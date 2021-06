Ravvivare la propria relazione di coppia: consigli per farlo

Ravvivare la propria relazione di coppia, contribuire a creare nuovamente un’intesa che, soprattutto a livello sessuale, può andare scemando con il passare degli anni. Un’esigenza comune a molti, è del tutto normale che il tempo e la routine tolgano un po’ di ‘pepe’ ad ogni situazione di coppia.

Esistono soluzioni e ‘trucchi’ per superare i momenti di noia della propria relazione, ed alcuni consigli forniti dagli esperti riguardano il ricorso ad oggetti esterni da acquistare. Si parla in particolare dei sex toys, un mercato in enorme crescita che deve la sua ascesa al fatto che, sempre più, anche le donne superano limiti ed imbarazzi a ricorrere ad oggettistica per il piacere, sia personale che di coppia.

Esistono tanti ‘giocattoli’ sessuali che possono essere utili da usare in coppia, per ravvivare il rapporto: i più venduti? Si parte dai dildo xxl e si prosegue poi con tutti i vari oggetti stimolanti, per lui e per lei, in grado di aumentare il piacere quando si è in intimità.

Si parla di piccoli gesti ma anche di stravolgimenti del proprio rapporto per fare in modo che la situazione intima possa essere vista in una luce del tutto nuova. Complicità è la parola d’ordine da seguire.

Complicità di coppia

E la complicità può essere perseguita anche a livello sessuale, come intesa da ricercare insieme. cambiare abitudini quindi, immaginare situazioni stravaganti e particolari da portare aventi insieme, anche se all’inizio ciò potrebbe apparire alquanto imbarazzante.

Una delle situazioni che maggiormente può contribuire a ricreare intesa e complicità è legata ai giochi bdsm: e proprio i vari articoli che riguardano questo mondo sono tra i più venduti in rete, nei sexy shop presenti sul web come nel caso di bdsm Easytoys.

Fantasia al potere quindi, avere il coraggio di osare e di immaginare situazioni di complicità con il proprio partner, anche se inizialmente potrebbe sembrare un po’ strano. Fantasticare giochi bdsm, per restare sull’ultimo esempio, con quello che è il proprio partner, la persona con la quale si condivide la quotidianità, può apparire strano.

Ma, secondo gli esperti, è proprio quello il primo scoglio da superare per ravvivare il rapporto di coppia. Aprirsi mentalmente al punto di non essere limitati nella visione della persona che si ha accanto. Che poi è proprio il discorso di essere in grado di superare la routine e le abitudini di coppia che, da statistiche, sono gli elementi che vanno inevitabilmente, a lungo andare, ad eliminare la complicità.