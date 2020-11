Puoi davvero vincere soldi giocando alle slot online?

Le slot online sono di gran lunga il genere di gioco più giocato in qualsiasi casinò online moderno. A causa della gamma di funzioni speciali incluse e del loro potenziale per ottenere enormi vincite, milioni di giocatori si divertono a girare regolarmente. Se stai cercando di unirti al divertimento, ma hai ancora alcune domande sull’entusiasmante mondo delle slot online, assicurati di leggere queste informazioni.

Giocare alle slot con soldi veri

Prima di iniziare la tua sessione di spinning online dovrai trovare un casinò online che funzioni per te. Per non sbagliare, è meglio cercare un sito comprovato in cui vengono fornite informazioni sui dei miglori swiss casino online , uno di questi siti è Online Casino Svizzera.

Se non stai prestando abbastanza attenzione potresti caricare un gioco, iniziare a fare spin e il tuo bankroll potrebbe essere esaurito in un batter d’occhio a causa di quanto stai scommettendo. Ovviamente, come regola generale, più scommetti, più hai la possibilità di vincere, ma vale sempre la pena considerare il saldo del tuo conto disponibile prima di scegliere a quali puntate giocare.

Slot ad alta vs a bassa volatilità

Il lato tecnico delle slot machine con soldi veri, molto di questo è dovuto alla volatilità associata a ogni gioco. La volatilità è un elemento che ha un impatto diretto sul gameplay complessivo, poiché ha un ruolo significativo nel determinare la frequenza con cui appariranno le combinazioni vincenti e quanto probabilmente valgono. Come regola generale, le slot online con una maggiore volatilità tendono a favorire pagamenti rari e di grandi dimensioni, mentre le slot a bassa volatilità offrono vincite consistenti e piccole.

Come con la maggior parte dei generi di giochi da casinò, ci sono slot con puntate alte e basse. Sebbene quasi tutte le versioni ti consentano di modificare la tua scommessa in un dato momento, alcune hanno una gamma diversa di limiti di scommessa. Questi sono ciò che determina quanto poco o quanto puoi scommettere su un dato giro ed è qualcosa che i giocatori spesso trascurano quando scelgono un gioco.

Slot che pagano di più

Ci sono molte persone che giocano alle slot online per divertimento, ma non prendiamoci in giro, la maggior parte dei giocatori è a caccia di quella grossa vincita. Sebbene la maggior parte dei giochi abbia buoni potenziali premi, ce ne sono alcuni che ti offrono la possibilità di vincere somme di denaro che cambiano la vita – i più ovvi dei quali sono quelli con una sorta di jackpot progressivo.

Aside from jackpots, a big factor in determining which slots pay the most is the respective maximum win of each game. This is typically set at a certain number of times your total bet, so your overall return will be calculated by how much you have wagered. Vale anche la pena tenere presente che la vincita massima su determinati giochi può essere ottenuta solo dopo aver attivato determinate funzionalità.

Dead or Alive II ne è un ottimo esempio, poiché la somma astronomica di oltre 100.000 volte la tua puntata è disponibile durante il bonus Free Spins a causa dei potenziali moltiplicatori che possono entrare in gioco. In ogni caso, quando si determina quali slot pagano di più, vale sempre la pena dare prima un’occhiata alla vincita massima.

Un altro fattore chiave che deve essere menzionato è l’RTP (ritorno al giocatore). Questo è ciò che viene utilizzato per stimare i rendimenti teorici di ciascuna slot su un gran numero di giri, tipicamente espressi come percentuale.

Infine, alcuni casinò online possono limitare l’importo che puoi prelevare in un determinato periodo di tempo. Pertanto, se sei stato estremamente fortunato e hai ottenuto una vincita enorme o un jackpot, potresti essere in grado di prelevare solo un importo specifico ogni giorno, settimana o mese. Ovviamente, questo potrebbe essere piuttosto frustrante se dovesse accadere. Pertanto, ti suggeriamo di controllare sempre i termini e le condizioni di un sito prima di registrarti per evitare potenziali delusioni.