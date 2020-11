Il Principe William colpito dal virus Covid-19. «Ha lottato per respirare. Kate Middleton e famiglia reale in preda al panico». «William è stato colpito abbastanza duramente dal virus. A un certo punto stava lottando per respirare, quindi tutti intorno a lui erano piuttosto in preda al panico. Dopo aver visto i medici ed essere risultato positivo (il che è stato ovviamente uno choc dato quanto fosse in forma e in salute) William ha voluto che tutto rimanesse come al solito». Il Mirror, noto quotidiano britannico di tipo tabloid, ha condiviso un’ultima ora sul primogenito di Carlo e Lady Diana. Secondo quanto riportato da quest’ultimo, il marito di Kate Middleton è stato colpito dal Covid ed è stato curato segretamente dai medici di palazzo. Il Principe William non avrebbe diffuso la notizia del virus e del suo contagio per non allarmare i suoi sudditi e l’intera nazione.

Il Principe William positivo al Covid-19. La famiglia era molto preoccupata: «Ha lottato per respirare»

Secondo i media più autorevoli britannici, il duca di Cambridge (William) si sarebbe ammalato di Covid subito dopo il padre Carlo di Galles. Quest’ultimo, 71 anni, contrasse il coronavirus a marzo e trascorse sette giorni in isolamento in Scozia, dopo aver mostrato sintomi lievi. Carlo ha raccontato in seguito di «cavarsela abbastanza alla leggera». Nel suo primo impegno pubblico dopo la guarigione dal coronavirus, ha detto di non aver riacquistato completamente il senso del gusto e dell’olfatto.

Suo figlio primogenito William sarebbe comunque riuscito a fare 14 chiamate telefoniche e videochiamate nel mese di aprile. Una fonte ha rivelato che il duca era determinato a portare a termine i suoi impegni lavorativi. La notizia del contagio del marito di Kate Middleton arriva pochi giorni dopo che il principe William ha espresso la sua vicinanza alla conduttrice televisiva Kate Garraway, il cui marito Derek è ancora in gravi condizioni all’ospedale. Il tutto, sette mesi dopo essere stato colpito dal Coronavirus.

Ha preso il Covid ma ha preferito non farlo sapere

Il Principe William ha preferito non far sapere che era stato contagiato ai media inglesi e internazionali «perché il paese aveva già tante preoccupazioni». Il Duca di Cambridge ha avuto il virus in primavera, nel periodo in cui si sono ammalati il padre Carlo e il primo ministro Boris Johnson. Stando a quanto riportato dal portale autorevole Sun, il principe si è ripreso in fretta ma non è stato bene e ha accusato stanchezza e spossatezza per diverse settimane. Le sue condizioni, ad un certo punto, avevano destato anche preoccupazione: c’è stato un momento in cui faticava a respirare, nonostante l’età giovane (38 anni ) e le buone condizioni di salute generale. «Stavano succedendo tante cose serie e non volevo fare preoccupare nessuno». La moglie Kate, invece, è risultata negativa al tampone e non si è ammalata.