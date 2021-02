Pixie hair, il 2021 è l’anno dei capelli corti. Il trend per tutte le garçonne degli anni Venti

Stufe di avere i capelli lunghi, noiosi e senza una definizione? È giunto il momento di tagliarli. Le tendenze moda capelli 2021 ci indirizzano verso il pixie hair. Il pixie hair non è altro che la versione moderna dell’iconico taglio alla garçonne dei ’20. E’ un taglio di capelli versatilissimo, capace di adattarsi a qualsiasi tipologia di viso. Le persone che sono alla ricerca di uno stile più classico, possono optare per un taglio meno scalato, chi invece si sente più coraggioso, può virare sulle asimmetrie.

Le attrici e popstar fan del pixie hair sono tantissime, come la superba Anne Hathaway o la grintosissima Miley Cyrus. Convinti a darci un bel taglio? I tagli corti non sono facili da portare, ma basta trovare quello adatto a noi e passa la paura. Il 2021 ci mette sul piatto una serie di haircut, tra cui i pixie hair, che aboliscono drasticamente il rapunzel style. Sappiamo che basandoci sulla forma del viso, dobbiamo scegliere il nostro pixie hair perfetto. Per chi ha un viso più tondo è necessario un pixie con un bel ciuffo davanti, in modo tale da assottigliare le rotondità. Per chi invece ha un viso leggermente squadrato bisogna optare per un pixie hair molto scalato, in moda da mimetizzare i tratti più marcati del viso.

Lineamenti delicati e sottili possono certamente permettersi un pixie hair super corto e rasato. I tagli di capelli corti possono variare quindi da soluzioni cortissime, con rasature estreme, a soluzioni meno coraggiose, che si avvicinano a un taglio “medio”. L’ultima soluzione generalmente viene preferita da quelle persone che ancora non sono in grado di abbandonare del tutto la propria lunghezza. In ogni caso se siete deo fashionisti per eccellenza, non potete non seguire il trending 2021 in fatto di capelli, perché la moda non aspetta.