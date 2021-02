San Valentino 2021, dove si può andare secondo il DPCM. Nelle zone gialle splende il sole

Lo stiamo organizzando già da un po’, il tanto atteso San Valentino 2021è alle porte. Ma la curiosità che attanaglia tutti è: come muoversi in base al DPCM vigente? Chi fantasticava di godersi una romantica gita, potrà farlo? E la classica cena al ristorante a lume di candela? Una sognante passeggiata mano nella mano? Ecco la risposta.

San Valentino 2021, dove si può andare secondo il DPCM

Ciò che si potrà o non si potrà fare dipenderà molto dal colore delle zona nella quale si risiede. Anche se l’ottima notizia è indubbiamente che da lunedì scorso, 1 febbraio 2021, molte regioni italiane sono diventate di uno sgargiante colore giallo. Questo si codifica in una maggiore libertà negli spostamenti, regolamentati come sempre dal rispetto delle ormai ben note regole anti covid. Quindi, cosa interessa sapere a chi è in zona gialla ai fini del trascorrere un San Valentino quanto più normale possibile? Ecco tutto quello che c’è da sapere qualche rigo più in giù. Dal 1 febbraio tutte le regioni, ad esclusione di Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano (rimaste arancioni), sono passate ad essere zona gialla.

Questo significa che ci si può spostare tra i comuni all’interno della propria Regione o Provincia autonoma ed anche visitare parenti o amici, ma una sola volta al giorno, e sempre all’interno degli stessi confini. Tuttavia, vale ancora il coprifuoco, per il quale è vietato uscire di casa tra le 22 e le 5 (è consentito solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, con autocertificazione). Nonostante la zona gialla, fino al 15 febbraio 2021 non ci si potrà spostare tra regioni per cui, se la vostra dolce metà abita in un’altra rispetto alla vostra, potrete raggiungerla facendo entrare in gioco il concetto di “abitazione” che è intesa come il luogo in cui si trascorre del tempo. È sempre possibile recarsi presso la propria residenza, abitazione e domicilio.