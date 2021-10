Pete Doherty, dopo Kate Moss matrimonio a sorpresa e lo stop alle droghe pesanti: “Irriconoscibile”

Il cantante dei Libertines, Pete Doherty e la sua compagna Katia de Vidas si sono sposati in una cerimonia segreta appena due giorni dopo aver confermato il loro fidanzamento. I fan erano diventati sospettosi del loro stato di relazione dopo averla vista indossare un nuovo anello scintillante su Instagram. E solo un paio di giorni dopo, la cugina di Katia, Julia Mallet, ha confermato in un post sui social media che i piccioncini si erano sposati.

Pete Doherty, matrimonio a sorpresa e lo stop alle droghe pesanti

Condividendo uno scatto con la sua Katia in abito da sposa, Julia ha scritto: “Quando scopri che tua cugina si è sposata durante la notte!! Congratulazioni Katia e Pete Doherty!!”. Pete Doherty ultimamente è stato al centro delle notizie a causa del suo aspetto irriconoscibile, che secondo lui era dovuto al suo amore per il formaggio sui toast. Pete e Katia vivono in Francia e lui fa parte di una band. Ha recentemente parlato del suo drammatico cambiamento di aspetto, dicendo che tutto dipende dal fatto che sta vivendo uno stile di vita “per lo più pulito” dopo aver smesso di drogarsi. E nonostante gli piaccia ancora l’alcol, spesso predilige “un bel bicchiere d’acqua”.

Pete Doherty, che notoriamente ha frequentato la top model Kate Moss all’apice della sua fama, ha scambiato le feste con le notti pigre a tutto sonno. Dopo che le foto di Pete che sembrava molto diverso sono emerse online, ha detto a The Sun: “Mi piace Comté, Comté sul pane tostato. Il mio piacere colpevole è dormire. Per anni e anni, stavo sveglio per cinque o sei giorni e poi dormivo per 24 ore, quindi ora amo dormire. Al momento sono abbastanza pulito. Ho smesso di prendere eroina e ketamina”.