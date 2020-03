Perché acquistare un libro fotografico?

Gli smartphone, l’evoluzione delle macchine fotografiche digitali e i social network hanno cambiato la cultura della fotografia, rivoluzionando i processi di stampa fotografica nel corso degli anni.

Al giorno d’oggi è possibile scattare migliaia di foto e conservarle sul proprio telefono, su spazi di archiviazione Cloud e sul computer. Anche i social network permettono di archiviare le immagini pubblicate sul proprio profilo e tutto questo ha causato, nel corso degli anni, una diminuzione delle richieste di stampe fotografiche.



Per far fronte a questo problema sono stati introdotti nuovi servizi di stampa, come le stampe in formato polaroid, collage e la possibilità di acquistare un libro fotografico.

Un fotolibro è una nuova versione di album fotografico, con una qualità superiore agli album del passato e con la possibilità di scegliere la dimensione, la copertina e il materiale su cui stampare le proprie foto.

Che cos’è un fotolibro

Una delle differenze principali tra un libro fotografico e un classico album fotografico è rappresentata dall’evoluzione dei materiali con cui viene realizzato, che lo rendono un ottimo regalo da fare per un avvenimento importante, per un compleanno o semplicemente in nome di un bel momento da ricordare.



Un utente può realizzare online un fotolibro personalizzato, scegliendo tutti gli elementi che lo compongono: il tipo di carta da utilizzare per le stampe, il formato delle fotografie, fino al colore del libro e alla copertina. Ogni sito garantisce una stampa di qualità professionale e un supporto clienti da contattare in caso di problemi.

I vantaggi di un fotolibro

Acquistare un libro fotografico significa fissare nel tempo i propri ricordi attraverso la carta stampata, proprio come veniva fatto fino a qualche anno fa. Un fotolibro permette infatti di organizzare e valorizzare le tante fotografie che scattiamo durante le nostre giornate.



Con gli smartphone, il pc e con gli archivi cloud è possibile correre il rischio di eliminare le foto, un rischio inesistente una volta stampate.



In questo modo torna la sensazione di sfogliare le pagine e ricordare i bei momenti, toccando con mano le fotografie. A differenza degli anni passati, oggi, abbiamo a disposizione un’ottima carta fotografica di qualità che non si rovina nel tempo.

La maggior parte delle fotografie che scattiamo il weekend, durante un viaggio, ad un evento speciale o semplicemente a casa, si perdono tra gli album del telefono e spesso vengono totalmente dimenticate. Un libro fotografico permette di riunire in un unico volume tutte le fotografie senza che esse vengono nascoste da altre.

Fotolibro: la nuova scelta dei neo sposi

Molte coppie, in vista del loro matrimonio, scelgono di non realizzare un album fotografico classico ma di acquistare un fotolibro che racchiude le foto del matrimonio.



La scelta del libro fotografico come album matrimoniale è in aumento, in particolar modo perché è una scelta più economica rispetto al classico album fotografico realizzato dal fotografo e perché rappresenta una novità nel settore delle fotografie matrimoniali.

I diversi siti professionali su cui si appoggiano i fotografi da matrimonio, permettono di realizzare un fotolibro con la massima qualità di stampa, creazione e packaging. Dai materiali originali ed eleganti alla migliore carta fotografica, dal packaging realizzato in legno o con altri materiali alla copertina.



La copertina e il packaging sono due elementi fondamentali per un fotolibro matrimoniale perché rendono unico, originale e importante il volume già alla prima vista. La copertina deve essere fine, elegante ed emozionante mentre il packaging deve risultare durevole nel tempo, pratico e bello alla vista.