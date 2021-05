Per la miglior skincare affidiamoci a prodotti di alta qualità e all’ampia selezione premium

Scopriamo le scelte di qualità a beneficio di una corretta e adeguata skincare. Per chi non bada a spese tanti i prodotti realizzati dalle maison cosmetiche più accreditate reperibili anche online

Quel che si sceglie d’investire per regalarsi una skincare adeguata ci ripaga visibilmente, donandoci una pelle bella e tonica, dal colorito luminoso, ma anche priva di imperfezioni e rughe.

Ce lo insegnano le star che scelgono prodotti adeguati senza badare a spese, perfetti per contrastare gli inestetismi e le rughe, e godere di una pelle levigata ed elastica.

Il mercato propone un innumerevole numero di prodotti di alta qualità, dall’efficacia indiscussa, con i quali curare la pelle quotidianamente, mettendo a punto una skincare personalizzata, che si sposa perfettamente al tipo di pelle di ciascuna donna.

Scopriamo il mondo beauty di qualità grazie a Thalershop

Per potersi garantire una skincare adeguata non resta che affidarsi a chi propone da sempre una cosmesi di prestigio per viso e corpo, grazie all’ampia gamma di prodotti premium, di cui sapere di più scorrendo la vetrina virtuale alla pagina thalershop.com/skincare.

Prodotti per il giorno e la notte, marchi cosmetici internazionali, che si rivelano perfetti per risolvere ogni tipo di problema e definire il proprio look con scelte individuali ben definite.

L’ampia carrellata di proposte considera soluzioni personalizzate per la pulizia delicata del viso, e tutta una serie di struccanti, maschere e peeling viso adatti a diversi tipi di pelle. Non mancano i trattamenti viso proposti dai marchi di bellezza più innovativi, adatti ad ogni esigenza e tipologia di pelle.

Step by step scopriamo tutti i passaggi di una corretta skincare

L’uso di un cosmetico di qualità garantisce un risultato importante, ma è fondamentale stabilire e mantenere una corretta routine di bellezza quotidiana, considerando azioni importanti quali la detersione e l’idratazione, la pulizia profonda e l’applicazione di prodotti antiage.

Mettendo in fila i passaggi base la skincare è scandita dall’uso di prodotti quali lo struccante, il detergente, il tonico, la crema contorno occhi, le soluzioni esfolianti, le maschere viso, i cosmetici idratati e nutrienti adeguati ad ogni tipologia di pelle da scegliere soprattutto in base all’età.

E’ preferibile utilizzare prodotti di qualità, privilegiando quelli delicati a prescindere dall’epidermide da trattare.

In tema di nutrizione e idratazione il mercato ci permette di scegliere fra tutta una serie di texture dalle creme, che hanno una consistenza più densa, alle emulsioni o fluidi, che vantano una minor componente grassa. Si può passare agevolmente dai gel, assolutamente privi della componente grassa, ai sieri che hanno una consistente presenza acquosa.

La skincare ovvero l’arte della stratificazione

Per godere di una bella pelle è necessario seguire alla lettera e nel giusto ordine tutti i passaggi che completano la skincare.

La regola base vuole che i prodotti vadano applicati dal più leggero al più consistente. Le formule light infatti sono quelle che meglio penetrano anche in profondità nell’epidermide, mentre quelle più consistenti sono perfette per gli strati superiori della pelle.

I prodotti vanno stesi sulla pelle rispettando non soltanto l’ordine ma anche i tempi, necessari per un perfetto grado di assorbimento.