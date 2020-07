Patty Pravo, bellezza senza tempo. A 72 anni, l’artista iconica italiana, si mostra come se fosse una modella super sexy in un servizio fotografico in spiaggia. Il tutto condito da un fisico da far invidia alle ventenni. Patty, o meglio nella versione soggetta a trasparenze evidenti, “miss maglietta bagnata”; nella foto immortalata lascia chiaramente intravedere il seno. Nessun grande scalpore, se non la straordinaria capacità di Patty Pravo di mostrarsi come una donna forte, non sensibile al giudizio altrui, fuori dagli schemi e sempre e comunque poco prevedibile.

Patty Pravo splendida senza tempo: il suo fisico da vera e propria Dea

Tra le nostre icone intramontabili, senza ombra di dubbio; Patty Pravo si colloca in una schiera di dive senza tempo, che sebbene passino gli anni, non perde mai il suo stile provocatorio. Inconsapevole, riguardo ogni schema fisso e prestabilito. A 72 anni Patty, all’anagrafe Nicoletta Strambelli, pubblica su Instagram, una foto al mare dove le trasparenze super sexy, lasciano intravedere il suo seno sotto ad una camicetta che, bagnata, mette in risalto il suo fisico scultoreo e perenne nel tempo.

La bellezza che non conosce età

Qualche giorno fa, è andato in onda (in tv) uno speciale dal titolo “In arte Patty Pravo”, dove l’artista è stata raccontata in ogni suo aspetto: dalla sua eterna imprevedibilità, che ha sempre caratterizzato la carriera di Patty Pravo, alla voglia di evadere sempre fuori da ogni schema esistente e preesistente. Lontana da ogni realtà conformista.

Patty Pravo donna fuori dagli schemi: una vita ricca di gossip e sei matrimoni

Le avevano chiesto, in un servizio di qualche mese fa sul Corriere, se assumesse ancora delle droghe. Lei afferma: “Non ora, con la roba che circola. Neanche la canna che Ornella Vanoni prende per dormire. Mi chiama sempre dopo mezzanotte”. Una vita ricca di gossip e matrimoni (sei in totale), la sua, come quello con Riccardo Fogli, che per lei lasciò Viola Valentino: “Il loro manager gli disse di scegliere: o loro o me. Riccardo scelse me. Finì perché io dovevo lavorare e non è bello portarsi dietro uno che non lavora. Ci siamo sposati in Scozia, con rito celtico”.

“Il problema nasce quando sposo a San Francisco l’americano Jack Johnson, grande chitarrista. Dopo “Pensiero Stupendo”, me n’ero andata a vivere lì per bisogno di normalità. Comunque, venne fuori che il matrimonio con Baldieri non era stato annullato bene. Dunque, ero bigama. Mi salvai perché scoprimmo che ero ancora sposata anche con Martinez e la trigamia non è contemplata dalla legge. In totale, fanno sei mariti, quattro veri”. Una donna che ha sempre vissuto pienamente la sua vita, e che probabilmente, non ha rinunciato a nulla di tutto ciò che desiderava ardentemente.