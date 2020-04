Paola Di Benedetto ha 25 anni, nata l’8 Gennaio del 1995, sotto il segno del capricorno. Nella vita svolge la professione di modella, showgirl e influencer. Su Instagram vanta circa 1 Milione e mezzo di follower, profilo ufficiale –> @paodb. Il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo lo danno i concorsi di bellezza, a cui Paola partecipa fin da giovanissima. Arrivata seconda a Miss Vicenza, a preso parte a Miss Grand Prix Veneto, vincendo i titoli di Miss Antenna 3 e di Model Girl. Grazie a queste competizione viene immediatamente notata dalle emittenti tv locali. Da lì il lavoro di valletta e conduttrice per TvA Vicenza, seguito dalla partecipazione a Miss Italia nel 2016.

A regalarle popolarità in tutta Italia è il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Detiene il primato di prima italiana a interpretare questo ruolo. A cui sono seguite svariate presenze sul piccolo schermo: valletta per Colorado, nel cast de L’isola dei famosi nel 2018, dove fa parlare di sé grazie al flirt con Francesco Monte. Nel 2019 prende parte alla squadra delle opinioniste di Mai dire talk, lo show della Gialappa’s Band.

Vittoria GF4 meritata o no?

Paola Di Benedetto è fidanzata con Federico Rossi, il cantante del duo Benji & Fede, con cui ha iniziato una love story nel 2018. Accantonata la crisi avvenuta nell’estate 2019, per un presunto tradimento di lui, settembre scorso è tornato il sereno, con tanto di dedica cantata da parte di Fede. Vincitrice nuova di zecca del GF Vip 4. La ex Madre Natura ha prima battuto Patrick al televoto, poi ha trionfato contro Paolo Ciavarro. Una vittoria, la sua, che ha però destato qualche subbuglio sui social poiché ritenuta da molti utenti ‘pilotata’ dall’agenzia della Di Benedetto. Infatti in tanti fanno notare che alcuni Vip del momento, che fanno capo alla stessa agenzia di Paola, abbiano invitato i propri fan a votare per lei. Non contando poi il suo fidanzato, idolo delle teenager, Fede, che ha sponsorizzato la sua dolce metà dedicandole una romantica canzone scritta proprio per lei. In mezzo a tutta questa massa di malpensanti, c’è anche chi ritiene che la sua vittoria sia più che meritata, liquidando le critiche con un unico, immediato, appellativo: “Rosiconi!”.