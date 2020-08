Olivia Paladino nell’occhio del mirino a causa della sua adorata borsa. Motivo? Sembrerebbe si sia trattato proprio di uno spiacevole malinteso. Una polemica nata improvvisamente senza fondamenta. Ragione del “misunderstanding” la seguente espressione: “E’ una Kelly Vintage di Hermes, vale 84mila euro!”. Non è bastato un nano-secondo che questa frase ha fatto in breve tempo il giro del web, non risparmiando la compagna del Presidente del Consiglio, Olivia, inabissata dalle continue polemiche a riguardo.

Olivia Paladino e la polemica “infondata” sulla sua borsa. Hermes o non Hermes?

La famosa rivista di Gossip diretta da Alfonso Signorini, “Chi”, ha scoperto cosa si cela realmente dietro la tanto e additata borsa di Olivia Paladino. La verità è che non è una Kelly Vintage, come avevano affermato in molti ( apparentemente esperti di moda); anzi, è solo una bellissima borsa molto simile a quella in questione, con la differenza che quest’ultima risulti nettamente low cost rispetto alla prima. Non solo non è una Kelly Vintage firmata Hermes, ma non vale neanche un quarto della cifra dell’originale, dal costo di ben 84mila euro.

Un brutto malinteso frutto di un errore di conoscenza

I personaggi pubblici o politici, è risaputo, siano al centro di una notevole attenzione mediatica. Ciò non ha lasciato per nulla indifferente il pubblico davanti alla “presunta” borsa di Olivia Paladino, firmata “illusoriamente” Hermes ( che poi in realtà non è).

La borsetta di Olivia Paladino è molto differente dalla vera Kelly di Hermes

“La borsetta in questione è sì di midollino e pelle, ma abbiamo scoperto che Olivia l’ha acquistata (assieme a un completo di lino e un costume da bagno) alcune settimane fa nel negozio “Chance” di viale Tittoni a San Felice al Circeo, pagandola 140 euro. La borsetta, esposta in vetrina (foto in alto), è molto differente dalla vera Kelly di Hermès sia per la chiusura, sia per la dimensione e le rifiniture e soprattutto per il costo”. Forse, prima di giudicare qualcuno o qualcosa ed emanare sentenze di qualsiasi natura, bisognerebbe conoscere la verità delle cose. A quanto pare gli esperti di moda che hanno dato voce alla polemica dovrebbero essere rimandati!. Brava Olivia!