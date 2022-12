Non solo moda, cosa fare a un’ora da Milano

La città meneghina è conosciuta in tutto il mondo per il fashion, ma Milano non è solo moda. È una metropoli vivissima, al passo con lo sviluppo delle più moderne capitali d’Europa: una città che non dorme mai, ancorata al passato e proiettata nel futuro.

Arte, business, cultura, innovazione, multiculturalismo all’interno della Cerchia dei Navigli rendono indimenticabile per chiunque la visita, ma non è tutto. È sufficiente rivolgersi ad un noleggio auto di Milano, prendere il mezzo e allontanarsi pochi minuti dalla cinta urbana per scoprire angoli meravigliosi.

Adesso vediamo cosa fare a un’ora di distanza da Milano.

San Colombano al Lambro, tra storia ed enologia

Uno splendido borgo, denso di storia. I primi insediamenti umani di questo piccolo centro risalgono a molto prima di Cristo, e nel corso dei millenni si sono avvicendate varie civiltà con epici conflitti. Romani in battaglia contro Annibale prima, e i Galli poi; un punto strategico per il contrario del territorio della pianura, accanto alle sponde dei fiumi.

Da qui passò addirittura Federico Barbarossa, che fece distruggere il castello per prendere il controllo dell’area. Ma subito dopo averne valutato l’importanza fece ricostruire la fortezza che ancora oggi si può vedere, ai piedi della quale nacque il vero borgo.

Tanti non sanno che qui si produce l’unico vino del milanese. Infatti, il sapere vinicolo è testimoniato da svariate scritture già molti secoli fa, oggi proposto nelle squisite degustazioni.

Monza, l’arte e la Formula 1

A pochi passi da Milano merita di essere visitata Monza, ideale per una gita fuori porta dei milanesi come dei turisti d’ogni dove. Conosciuta ad ogni latitudine per la presenza del circuito di Formula 1 del GP d’Italia, la città offre anche molto altro.

Dopo una passeggiata nei suoi pittoreschi vicoli, è d’obbligo una tappa alla settecentesca Villa Reale, con la possibilità di visitare gli appartamenti in cui hanno soggiornato i nobili più illustri d’Europa. Dopo la magnificenza della reggia neoclassica, si passa all’esplorazione del suo Parco: oltre 700 ettari che racchiudono un roseto ricchissimo, installazioni d’arte moderna e l’autodromo nazionale.

Tappa da non tralasciare è anche il Duomo, al cui interno si cela la Cappella di Teodolinda che ospita la Corona Ferrea. La tradizione dice che l’anello presente all’interno della Corona sia stato ricavato da uno dei chiodi della Croce di Cristo.

Morimondo

Il borgo di Morimondo dista una trentina di chilometri da Milano, e offre al visitatore ampi spazi verdi lussureggianti per gli appassionati di trekking; ma la grande attrazione su cui ruota la storia secolare di questo centro e l’abbazia cistercense.

La struttura è una filiazione di quella francese di Morimond, da cui discende anche il nome di questo borgo. Morimond, a sua volta figlia di Cîteaux (Cistercium), fu l’ultima delle quattro abbazie primigenie da cui i monaci cistercensi partirono per dare vita ad altre abbazie in tutta Europa.