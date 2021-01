Se si tratta di assumere questo ruolo non c’è nessuno, a quanto pare, che sia meglio di loro due: Nicole Kidman e Javier Bardem vestiranno i panni di Lucille Ball e Desi Arnaz. La famosa coppia protagonista del successo di I love Lucy, negli anni ’50. Il film Being The Ricardos è diretto da Aaron Sorkin e sarà prodotto da Amazon Studios ed Escape Artists.

Nicole Kidman e Javier Bardem, che coppia! Avvistati insieme per la prima volta

La commedia americana andata in onda sulla CBS, tra il 1951 e il 1967, è stata la più seguita per quattro stagioni negli Stati Uniti, nonché trasmessa in diversi paesi del mondo. Una serie aggiudicatasi ben tre Emmy Awards. Sebbene le riprese non siano iniziate a causa della situazione scaturita dalla pandemia, è noto che il film narrerà la prima settimana di produzione di I love Lucy. Lucille Ball era una delle star più famose e influenti di Hollywood. Ha intrapreso la sua carriera con una pubblicità per un marchio di sigarette ed è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico. È stato lì che ha partecipato a innumerevoli film. Ma senza dubbio ciò che l’ha lanciata al successo è stato il ruolo principale di Lucy Ricardo (interpretata oggi da Nicole Kidman). Desi Arnaz, attore e musicista di origine cubana, invece, ha lasciato il suo paese e si è stabilito con la famiglia a Miami. Anni dopo, gli fu offerto un ruolo nel musical di Broadway Too Many Girls, del 1939, dove incontrò la sua futura moglie.

Il film sull’affascinante storia di questa coppia degli anni ’50 sarà scritto e diretto da Sorkin, che ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura adattata per The social network. Sia Nicole Kidman che Bardem hanno lavorato a diversi progetti. L’attrice ha avuto un anno frenetico, dal suo ruolo nella serie The Undoing, della HBO, per far parte del cast di The Prom. Poi con la sua partecipazione alla serie Nine Perfect Strangers, e infine in la produzione cinematografica di Robert Eggers, The Northman. Mentre Bardem è stato visto in The Roads Not Taken, in Legendary’s Dune e si sta preparando a rappresentare Re Tritone nel live action de La sirenetta, della Disney.