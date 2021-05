Muore Nick Kamen, il famoso modello e cantante che negli anni 90′ ha spopolato a livello mondiale grazie a Madonna e Boy George. Ecco la sua carriera e gli omaggi dei suoi amici di Hollywood.

Muore Nick Kamen

Il modello e cantante Nick Kamen è morto all’età di 59 anni. Lo conferma alla BBC un amico della sua famiglia. La star nata nell’Essex era nota per essere apparsa in uno spot pubblicitario di Levi’s del 1985 girato in una lavanderia automatica. La sua carriera musicale ha raggiunto il picco l’anno successivo con la hit da top five Every Time You Break My Heart, co-scritta da Madonna.

Il suo amico e collega cantante Boy George ricorda Kamen, descrivendolo come «l’uomo più bello e più dolce».

La carriera di Nick Kamen

Nick Kamen (Ivor Neville Kamen) diventa famoso in una pubblicità di jeans, che lo mostrava arrivare a una lavanderia e spogliarsi dei suoi boxer mentre diverse donne lo guardavano.

La pubblicità, con la colonna sonora di I Heard It Through The Grapevine di Marvin Gaye, contribuisce ad aumentare le vendite di denim dell’azienda e lo ha reso un sex symbol.

Attira anche l’attenzione della regina del pop, che all’epoca confessa alla BBC di essere stata presa dal carisma e dalla bella voce di Kamen. Madonna successivamente contatta Nick Kamen e gli chiede di registrare la traccia synth-pop tratta dal suo terzo album in studio True Blue.

Il brano successivo di Kamen, una cover di Loving You Is Sweeter Than Ever dei Four Tops, ha raggiunto il numero 16 nella classifica dei singoli nel Regno Unito, ma ha raggiunto il numero uno in Italia. È di nuovo in vetta alle classifiche in Italia con Tell Me del 1988, a cui Madonna ha di nuovo fornito i cori, ed è arrivato al numero uno in Austria e Svezia con I Promised Myself del 1990.

Le star di Hollywood rendono omaggio a Kamen

La cantante Judie Tzuke ha detto di essere «così triste» nel sentire della morte di Kamen. Infatti lei stessa confessa che sia lui che suo fratello Barry, un modello e stilista morto nel 2015, «se ne sono andati troppo presto».

L’ex attore di Grange Hill Ricky Simmonds afferma di aver lavorato con Nick Kamen in tenera età e di ricordarlo con «l’aura e il carisma di una superstar». Anche la cantante Tanita Tikaram rende omaggio, dicendo di averlo incontrato agli inizi della sua carriera perché avevano firmato per la stessa etichetta discografica.