Iconica supermodella dei ’90, falcata da pantera e un fisico scolpito nel marmo: la venere nera è tornata. Naomi Campbell è stata il sogno di milioni di persone in tutto il mondo. Oggi la musa dei migliori stilisti del pianeta ha 50 anni compiuti ed è prossima ai 51, il prossimo 22 maggio, ma non smette di stupire.

Naomi Campbell troneggia in topless sulla cover di i-D Magazine, Estate 2021. La venere nera è stata immortalata nella sua dimora in Kenya dal fotografo Luis Alberto Rodriguez. Una bellezza intatta, immutata nel tempo. Nell’intervista a i-D Naomi ha confessato le sue speranze per il 2021. “Abbiamo girato durante il giorno, abbiamo girato di notte, ma l’atmosfera sul set con Carlos, Luis e Jawara era così divertente, così facile – c’era sempre uno stereo da qualche parte da cui proveniva della musica- mi è sembrato che stessimo scattando foto di una vacanza. Penso che sia qualcosa che si possa vedere, in quanto sono a mio agio, nello stile della fotografia di Luis, nel modo in cui Carlos mi ha vestita e nell’hairstyle realizzato da Jawara. Dovevamo essere un po’ stravaganti, e ad essere onesti non è sembrato davvero un lavoro”.

Infatti nelle fotografie possiamo ammirare una Naomi Campbell assolutamente a proprio agio nella selvaggia natura africana, tra spiagge cristalline e fiori esotici. La super modella ha anche voluto rimarcare l’aspetto sociale di quello che è il continente del suo cuore: “Quando vedrete queste immagini, spero vedrete anche che il Kenya è bello, che l’Africa è bella. Penso che le persone ora apriranno davvero le loro menti e inizieranno a capire che la vera bellezza è in Africa. Ci sono così tante gemme, così tanti segreti nascosti. Vengo qui dal 1994 e sto ancora scoprendo cose”. Avremmo dovuto vedere Naomi Campbell a Sanremo per la prima diretta di apertura, ma ha dovuto rinunciare a causa delle nuove restrizioni Usa anti pandemia, al suo posto ci sarà la giovane e bellissima modella italiana Vittoria Ceretti.