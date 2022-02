Naomi Campbell si svela oggi come la star della copertina dell’ultima edizione di British Vogue, ed è stata raggiunta da un ospite speciale. La top model è stata fotografata con la figlia di 9 mesi per il numero di marzo della rivista di moda.

Naomi e la gravidanza

Nella sua intervista, Naomi Campbell riflette sulla maternità, la diversità nell’industria della moda e la sua vorticosa carriera. Sebbene la Campbell non abbia ancora rivelato le circostanze intorno alla nascita di sua figlia, ha detto alla rivista: «Non è stata adottata, è mia figlia».

British Vogue invita Naomi Campbell a lasciarsi andare ad una lunga intervistai cui le viene chiesto: «L'ultima copertina di British Vogue è il modo migliore per celebrare la bellezza nera?».

Naomi Campbell e sua figlia

Naomi Campbell, 51 anni, in precedenza ha tenuto private tutte le notizie relative a suo figlio, sorprendendo i fan quando ha annunciato il suo arrivo su Instagram a maggio dello scorso anno. Ha pubblicato una foto che culla i piedi della figlia appena nata con la didascalia: «Una bella piccola benedizione ha scelto me come sua madre. Così onorato di avere quest'anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame permanente che ora condivido con te, angelo mio. Non c'è amore più grande». Pochissime persone sapevano che stava pianificando la maternità, ha detto Campbell a Vogue. «Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che la stavo avendo. Ma lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto».

I dettagli esatti sull’arrivo di sua figlia sono sconosciuti. Quando le è stato chiesto se avrebbe elaborato, ha detto semplicemente: “Non è stata adottata, è mia figlia”.