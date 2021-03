Il Principe Harry e mamma Diana. Nel giornata dedicata alla festa della mamma (Mother’s Day), che in Gran Bretagna cade la quarta domenica di Quaresima, il Principe Harry ha voluto celebrare e omaggiare la sua amatissima mamma Diana. Come rivela il portale autorevole People, anche se oramai Harry vive in California, il nipote di Elisabetta II, ha fatto in modo che un mazzo di fiori fosse deposto per suo conto sulla tomba della principessa ad Althorp, nel Northamptonshire. Harry aveva 12 anni quando sua madre morì nel 1997.

Il Principe Harry non dimentica l’amatissima mamma Diana in occasione del Mother’s Day

Harry non “dimentica” l’amatissima mamma Diana. Soprattutto in occasione del Mother’s Day. Non solo: il Duca di Sussex, Covid permettendo, non si perderebbe per nulla al mondo l’inaugurazione della statua in onore della defunta principessa, che si terrà a luglio a Kensington Palace. Sia lui che il fratello William hanno confermato di voler partecipare alle celebrazioni. E proprio attraverso questa occasione ( a Londra) potrebbe permettere ai due fratelli di recuperare un rapporto oramai decisamente incrinato (specie dopo l’intervista bomba di Oprah Winfrey in cui i Sussex hanno rivelato questioni molto pesanti contro la royal family). I due fratelli da tempo hanno preso «strade diverse», come ha ammesso lo stesso Harry. Ma ad unirli resterà sempre l’amore indissolubile per mamma Diana.

«Cara nonna Diana, buon Mother’s Day. Ti voglio bene e ti penso sempre»

Anche i nipotini della casa reale (George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 2) hanno dedicato a Lady Diana, la nonna che non hanno mai conosciuto, delle parole amorevoli e ricche d’affetto: «Cara nonna Diana, buon Mother’s Day. Ti voglio bene e ti penso sempre», ha scritto il primogenito dei Cambridge. «Cara nonna Diana, nel giorno della Festa della mamma penso a te. A papà manchi tanto», ha scritto Charlotte in una cartolina rosa su cui ha disegnato cuori, fiori e farfalle. Louis è troppo piccolo per scrivere. Però a lady D ha dedicato una cartolina verde su cui spicca un grande cuore. I duchi di Cambridge hanno commentato l’omaggio dei bambini (condiviso su Instagram attraverso disegni e lettere realizzati dai loro tre figli) spiegando che «ogni anno, nel Mother’s Day, i piccoli ricordano nonna Diana». E lo fanno «per William». Un ricordo commosso che accomuna William e Harry, nonostante la bufera a Buckingham Palace dopo la recente intervista dei duchi del Sussex.