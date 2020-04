Monica Bellucci e Vincent Cassel sono ex sposi ma attuali vicini di casa. I due attori abitano infatti a pochi metri di distanza, il che gli consente di crescere attentamente e “insieme” le due figlie Léonie e Deva. Proprio per quanto riguarda la piccola di casa, Léonie, la 55enne Monica, ha avuto da ridire nei confronti dell’ex-marito Vincent. Pare infatti che, secondo la Bellucci, papà Vincent Cassel non si interessi eccessivamente alla vita scolastica della figlia secondogenita. Lasciando così alla ex-moglie ogni incombenza possibile. Ma cerchiamo di capirne di più…

«Qui in Francia la situazione sta degenerando. Sono dietro ai compiti di Léonie, mia figlia di 9 anni. Ci passo praticamente le giornate. Il mio mondo ruota intorno alle tabelline e ai perimetri dei quadrilateri. Fra l’altro, spero che a un certo momento pure Vincent comincerà a occuparsi di tutto questo…» ha spiegato Monica Bellucci in un’intervista. Léonie e la sorella Deva, dati i racconti della madre, fanno avanti e indietro tra casa Bellucci e quella del padre, casa Cassel. Qui sorge l’inghippo, perché sembra che al mitico Vincent non importi troppo di aiutare le figlie a svolgere i compiti scolastici. Si sa, in ogni moneta ci sono sempre due facce le campane da sentire dovrebbero essere sempre due… dai Vincent, non farti attendere e sentiti libero di ribattere!

Léonie e Deva

Nate a Roma e cresciute in Francia, Deva e la sorella minore Léonie sono state sempre tenute lontane dai paparazzi e dai media fino a quando, lo scorso settembre, papà Vincent non pubblicò un post per augurare buon compleanno alla figlia maggiore. Deva oggi è una quattordicenne cosmopolita che parla cinque lingue. Bellissima dentro e fuori.

«Sono stata una ragazzina molto amata. Sono cresicuta in una famiglia molto unita», ha sempre detto Monica Bellucci, nata e cresicuta a Città di Castello, Perugia. Deva è cresciuta tra Parigi e Roma. Anni e ambienti diversi. Monica non è diventata grande con Monica Bellucci e Vincent Cassel. Deva sì. Ma mamma ha sempre cercato di proteggerla, difenderla, esserci. In questi anni di lei ha parlato poco, proteggere Deva e Leonie, la figlia minore, ha voluto dire dribblare sulle domande troppo intime.

Tenere quindi le due figlie lontane dai riflettori e dalle chiacchiere mediatiche. Deva non possiede account e profili social, nonostante sia una tipica millennial, ma il suo aspetto fisico ha comunque fatto impazzire il web. E la prova fotografica gira già in rete sui profili dei fan di Monica Bellucci. La figlia quattordicenne dell’attrice umbra e di Vincent Cassel, Deva, ha preso il meglio (non crediamo esista il peggio, almeno in fatto di aspetto, della ex coppia) dei due attori.