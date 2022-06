Infatti man mano che l'abbigliamento maschile diventa sempre più ricco e vario, sempre più sperimentale e abbondante, sempre più attento alle tendenze, nei momenti di confusione e insicurezza

Moda uomo: Le accortezze che regolano come vestirsi bene non esistono solo nel mondo femminile. Naturalmente, ogni uomo o donna che ha un’opinione su queste cose che parla per esperienza personale – e senza dubbio ciò che funziona per uno non sempre funziona per un altro; o ciò che funziona per uno è considerato troppo semplice o troppo all’avanguardia da un altro. Ma i buoni consigli non devono mai essere sottovalutati. Infatti man mano che l’abbigliamento maschile diventa sempre più ricco e vario, sempre più sperimentale e abbondante, sempre più attento alle tendenze, nei momenti di confusione e insicurezza, può aiutare a fare il punto della situazione.

Queste “regole” tendono a essere fondate nella storia: hanno funzionato per generazioni, quindi si potrebbe presumere che funzionino bene anche oggi. E tendono a essere fondati sull’ovvio, così ovvio da essere spesso trascurati. Una preferenza per una buona vestibilità, alta qualità, versatilità, buon rapporto qualità-prezzo.

Moda uomo: L’abito

La chiave per un abito bello da vedere è la vestibilità. Se stai acquistando in negozio, concentrati sulla vestibilità delle spalle perché modificare il torace e la vita è un lavoro relativamente facile. L’abito in stile classico è il migliore e il più utile: scuro, a due bottoni, monopetto, moderato nei dettagli. Non è noioso. È il modo in cui lo indossi, non l’etichetta all’interno, che impressiona.

Investire in un orologio

Un orologio è come un’opera d’arte. Sceglilo perché lo ami, non perché pensi che possa “fare soldi”. Gli orologi sono personali, segnano il tuo passaggio nel tempo. Ma devi anche essere pratico. I modelli sportivi estetici, funzionali e robusti si adattano a qualsiasi cosa e possono sopportare i “duri colpi” dell’abbigliamento quotidiano. Attenzione anche alla grandezza, in termini di dimensioni e profondità rispetto al polso.

Non evitare il colore

Moda uomo. Che si tratti di abbigliamento casual o formale, concediti un po’ di colore. La maggior parte degli uomini ne è ingiustamente spaventata: sono intimiditi da tutto ciò che non è blu scuro o grigio. Ma anche il colore può essere senza tempo. Un abito verde, ad esempio, può sembrare particolarmente sbarazzino, mentre i designer consigliano anche il rosa, i verdi, il senape e tonalità di blu più luminose come tonalità particolarmente versatili per tutto l’anno che solleveranno l’intero outfit.

Moda uomo: Il jeans

Il taglio più utile di tutti i tempi dell’indumento più popolare al mondo secondo gli esperti è più largo nella coscia, quindi comodo, ma si restringe in fondo, quindi funziona con scarpe eleganti o scarpe da ginnastica. È il miglior stile tutto l’anno, da indossare con qualsiasi cosa. I saggi indosseranno anche denim grezzo e scuro e daranno ampio spazio ai pre-distressed. Il vero piacere del denim è che invecchia con il modo in cui lo indossi.

Conosci te stesso

Ci sono poche cose meno eleganti di un uomo vestito come pensa che debba farlo piuttosto che un uomo che sa quello che gli si addice. Ci sono avvertimenti a questo, ovviamente: non ci sono premi per vestirsi come un clown da rodeo a meno che tu non lo sia davvero. Ma qualunque cosa indossi, devi possederlo. Le autentiche icone di stile sono coloro che seguono la propria strada con una fiducia in se stessi che deriva dal fatto che i loro vestiti sono una seconda pelle, non un costume.