Moda uomo: le scarpe Oxford di Dellovo vestono la raffinatezza

Il marchio Dellovo è un ormai uno dei punti di riferimento per tutti gli amanti di calzature italiane. Si tratta di un’azienda napoletana dalla lunga tradizione che può contare su un background fatto di serietà, professionalità ed esperienza nel settore calzature. Ecco perché tutte le proposte del suo catalogo, a cominciare dalle scarpe Oxford , sono il meglio dal punto di vista della qualità, risultato della lunga esperienza di persone che da lungo tempo sanno cosa e come fare.

Le caratteristiche delle scarpe di Dellovo

È in Campania che le scarpe artigianali da uomo prendono vita, in particolare nei distretti di Aversa, Solofra, Napoli e Carinaro. Il cliente di Dellovo è una persona determinata, a cui piacciono le cose belle, consapevole dei risultati che scarpe eleganti e ben fatte possono garantire dal punto di vista del look. Ne scaturisce quella che si può definire come un’eleganza speciale e senza tempo che non risente del trascorrere degli anni e neppure dei mutamenti delle mode. La produzione artigianale si contraddistingue per una ricerca accurata delle forme che vengono scelte con la massima attenzione. Lo stesso vale per gli alti standard di qualità delle pelli che rendono ancora più preziosi i modelli in catalogo.

Il catalogo di Dellovo

E a proposito di catalogo, vale la pena di citare tutti gli altri prodotti presenti in assortimento, oltre alle calzature: è il caso dei portafogli, delle borse da viaggio, delle borse da lavoro e degli zaini, oltre che le cinture. Una vasta gamma di accessori da uomo che vengono realizzati in virtù di una selezione rigorosa delle materie prime e di una ricerca di stile speciale.

Le scarpe allacciate Oxford

Con Dellovo si possono scoprire scarpe allacciate Oxford davvero interessanti. Si tratta di calzature che rientrano nella collezione di stringate da uomo di un brand che da sempre sa come far combinare eccellenza, comfort e stile. Come detto, queste calzature made in Italy offrono il meglio della tradizione artigianale della Campania e il catalogo propone un’ampia gamma di soluzioni che si traducono in creazioni davvero particolari. Tanto raffinate quanto eleganti, queste scarpe da uomo stringate sono ideali, per esempio, per una giornata in ufficio o per un appuntamento di lavoro. Più in generale sono consigliate per tutte le occasioni in cui c’è bisogno di essere eleganti.

Uno stile che non passa mai di moda

I modelli Oxford di Dellovo sono davvero scarpe perfette per tutte le circostanze grazie ad un design ben riconoscibile e unico, anche grazie alla suola in color ottanio tipica del marchio. Ma è la lavorazione artigianale il vero punto di forza! Lo stile delle stringate Dellovo sa sorprendere chi ancora non le conosce perché abbinabili ai vari look, dall’elegante al casual chic.

Quando indossare le stringate di Dellovo

Chi decide di comprare le scarpe stringate da uomo di Dellovo ha la certezza di poter valorizzare il proprio guardaroba in maniera speciale ma soprattutto di mettere in risalto qualunque look. Le linee delle scarpe, insieme con le pelli selezionate, offrono classe ed eleganze, oltre ad un prodotto caratterizzato da una grande longevità che si traduce in una lunga durata nel tempo. La storia di Dellovo parla di artigianato e di territorio ma anche di famiglia e di tradizione. Chi ama le cose belle non può non apprezzare la qualità di questo marchio che ha il pregio di essere a filiera corta. L’idea di Dellovo proviene dall’arte delle scarpe del Belpaese, un’arte che si tramanda di generazione in generazione per consentire a tutti di scegliere calzature made in Italy. I loro toni sono contemporanei e all’insegna della modernità.

Un brand che non ha eguali: ecco perché

Il marchio di fabbrica di Dellovo è la suola in color ottanio, il vero simbolo di questo brand. Tutti gli uomini che sanno vestire con eleganza e buon gusto sanno di poter trovare in questo brand un punto di riferimento in termini di qualità. Che sia per una cena galante, per una passeggiata nel tempo libero o per un colloquio di lavoro, gli accessori e le calzature di Dellovo si fanno sempre riconoscere per la loro capacità di garantire una resa ottimale. I distretti della pelletteria e della calzatura della Campania, non a caso, hanno alle spalle una storia di più di 700 anni, da cui scaturisce una specializzazione nel settore. Vale la pena di sperimentare una produzione radicata nel territorio.