Primavera-estate 2022: 5 capi must have per l’uomo

Con l’arrivo della bella stagione, anche per gli uomini è giunto il momento di rinnovare il guardaroba aggiornandolo in base alle ultime tendenze lanciate dalle passerelle.

Ci sono delle interessanti novità per quanto riguarda la moda uomo della primavera-estate 2022, ma anche qualche certezza che rimane dallo scorso anno. A farla da padrona, non saranno solamente i capi d’abbigliamento, ma anche e soprattutto gli accessori: scarpe in primis, che saranno il vero dettaglio di stile di questa stagione. Scopriamo però più nel dettaglio quali sono i capi must have per l’uomo attento allo stile, da sfoggiare in questa stagione primavera-estate 2022.

#1 Sneakers di lusso: il grande ritorno

Tra le scarpe da uomo di lusso vediamo un grande ritorno delle sneakers, che anche in questa stagione si allontanano dalla concezione di scarpa sportiva e scavalcano qualsiasi confine, arrivando anche ad abbinamenti inaspettati. Le sneakers sono insomma il classico accessorio must have, che si presta a svariate occasioni e che può essere indossato in ogni momento della giornata: dall’ufficio alla cerimonia, dal tempo libero alla sera. L’importante, naturalmente, è scegliere una scarpa che sia di tendenza, firmata, di valore e riconoscibile. Le sneakers troppo semplici infatti sono decisamente out.

#2 La camicia bowling

Vero e proprio must have per gli uomini che vogliono sfoggiare un outfit in linea con le ultime tendenze della primavera-estate 2022 è la camicia bowling, rigorosamente a maniche corte. Parliamo anche in questo caso di un capo estremamente versatile, che i migliori brand del momento non hanno certamente dimenticato di includere delle proprie collezioni e che dunque non sarà difficile da trovare in boutique. In quanto alla fantasia, piena libertà di assecondare i propri gusti: l’importante è infatti il modello, che può essere floreale, tinta unita e via dicendo.

#3 Gli shorts anni 50

Curiosando nelle collezioni primavera-estate 2022 degli stilisti più in voga del momento troviamo anche gli shorts anni 50: un capo che appare destinato a conoscere un successo enorme nei prossimi mesi, non appena le temperature lo renderanno possibile. In particolare, sono gli shorts a righe che spopoleranno e che permetteranno agli uomini di sfoggiare un look di tendenza anche in vacanza, per non rischiare di passare inosservati o addirittura out.

#4 Maxi t-shirt con stampe

Immancabili nel guardaroba degli uomini e dei ragazzi durante la bella stagione sono anche le maxi t-shirt, rigorosamente ampie con stampe ben colorate in evidenza. I designer si sono dati già un gran da fare in tal senso, proponendo nelle loro collezioni dei modelli veramente unici, inconfondibili e accattivanti. Ce ne sono insomma per tutti i gusti: l’importante è averne qualcuna nel proprio guardaroba, per poterla sfoggiare nelle occasioni casual.

#5 Un capo rosa: immancabile

Più in generale, possiamo dire che se c’è qualcosa che davvero sarà immancabile in questa stagione primavera-estate 2022 è un capo di colore rosa. Non importa di cosa si tratta: se di una camicia o di un pantalone, quello che veramente conta è possedere qualcosa di rosa perché sarà il colore della primavera ma anche dell’estate.