Le voci di corridoio sul gossip del momento erano state bisbigliate dal settimanale Chi. Ad ogni modo oggi l’attrice catanese Miriam Leone ha smentito l’intera faccenda che la vorrebbe presto all’altare con Paolo Cerullo al suo fianco. Nessuna nozze imminenti dunque, parola di Miriam che, tramite una storia su Instagram ha dichiarato: «Leggo di news che dicono che starei per sposarmi ma io non vedo ancora l’anello. Quindi no, per il momento non mi sposo».

Il fidanzato di cui si parla ormai dappertutto sarebbe Paolo Cerullo, di cui l’ex Miss Italia non ha mai mostrato il volto. Di lui si sa davvero poco, se non che faccia il musicista. Nata e cresciuta a Catania, Miriam Leone nel 2008 ha partecipato a Miss Italia. In passato ha avuto una storia d’amore con Davide Dileo, componente dei Subsonica. Poi è stata la volta di Matteo Martari, attore conosciuto sul set di “Non uccidere”. Una storia d’amore questa che non è mai stata confermata ufficialmente.

La fake news

Secondo le voci di corridoio che circolano in queste ore, a breve sarà celebrato il matrimonio tra l’attrice catanese e Paolo Cerullo. Insieme da pochi mesi, la coppia avrebbe deciso di convolare a nozze in pochissimo tempo. Riservati, attenti alla propria privacy, la meravigliosa Miriam e il suo fidanzato sono già pronti a a giurarsi il fatidico “Sì lo voglio”. A rivelarlo TgCom 24 che cita una indiscrezione del settimanale Chi: «Secondo il settimanale Chi, il matrimonio tra la Leone e Cerullo dovrebbe essere imminente, nonostante stiano insieme da pochi mesi».

Il pippone di Miriam Leone

«In una delle primissime interviste che mi fecero (poi un giorno vi racconterò meglio di come la mia vita sia cambiata dall’oggi al domani) mi chiesero

– “Cosa porterebbe su un’isola deserta?” e io – – “Beh, il mascara!”…

Bene, in questi mesi sono tornata ad una sorta di stato di natura gentile, lontano da trucchi e parrucchi (che amo dalla nascita e sempre comunque amerò suppongo)… Ma mi sono sentita libera, libera di non dover sembrare a posto a tutti i costi, selvatica, senza un filo di trucco,senza mascara, come in questa foto, libera di non apparire perfetta, nessuno lo è, nemmeno io ve lo assicuro… Ho convissuto ciclicamente con tante di quelle insicurezze che un giorno vi racconteró anche quelle (magari non lo stesso giorno di come la mia vita sia cambiata dall’oggi al domani). ..

“Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale” scriveva Montale … ed io aspiro all’essenziale, dopo una vita di complicazioni. L’amore probabilmente è l’essenziale, in ogni sua forma…cercate di praticarlo e cercarlo dentro voi stessi. Certo, c’è da dire anche che dopo mesi scalza non vedo l’ora di tornare a correre sui tacchi!!! Ho scritto un pippone, accussì…» Dal profilo Instagram di Miriam Leone.