«Joy come Gioia, Joy come vita. È entrata nella nostra vita il 22 aprile 2020e tutto è cambiato», scrive Clio Zammatteo in arte ClioMakeUp, youtuber e imprenditrice beauty, che vive a New York con il marito Claudio. «Joy ha portato tanta felicità e una nuova luce nella nostra famiglia, proprio come ci aspettavamo». Il riassunto del suo parto comincia così: «Verso mezzanotte ho avuto dei crampi pazzeschi e pensavo fosse per lo scollamento di ieri», racconta durante il viaggio in auto. «In realtà ci siamo resi conto che erano le contrazioni».

«Claudio mi ha preparato un bagno caldo, ha scaldato la stanza, ma ora non ce la faccio più. Sia per le contrazioni che per la pressione, meglio andare dentro e fare le cose con calma». Il video riprende poi all’interno dell’ospedale, prima e dopo l’epidurale: «Nel giro di un’ora dovrei partorire».

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DELLA NASCITA DI JOY

LA NASCITA DI JOY 💖

Joy come Gioia, Joy come Vita 💖

Il 22 aprile del 2020 è nata JOY, la nostra seconda baby! 🍼

Da quando è entrata nella nostra vita, tutto è cambiato! Joy ha portato tanta felicità e una nuova luce nella nostra famiglia, proprio come ci aspettavamo! ✨In questo video sono racchiusi tutti i momenti più belli del giorno della sua nascita, dagli attimi prima del parto fino al nostro primo abbraccio e al primo incontro con la big sister Grace! 😍

Rivederlo è stato molto emozionante per me e Claudio! Per questo voglio condividere questi preziosi momenti con voi e ringraziarvi di cuore per tutto l’affetto che ci avete dimostrato in questi ultimi mesi! Siamo una grande CLIOFAMILY! 🤗Vi abbraccio forte tutti, Clio 😘

@ill0gic0 @elena_midolo

Le dolci parole d’amore dedicate a Joy, la minuscola nuova arrivata in casa ClioMakeUp: «Finalmente a casa con i miei amori Grace, Joy e Claudiettis ❤️❤️❤️ Quando Grace ha visto Joy non credeva ai suoi occhi ha iniziato a baciarla, accarezzarla e a dire “Baby Sister Baby Sister!!”😍 Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti voi per l’incredibile affetto con cui avete accolto Joy, per i dolcissimi messaggi di auguri e supporto e per essere sempre presenti…grazie ClioFamily!!! ❤️❤️❤️ un messaggio per tutte le mamme e future mamme che hanno partorito o partoriranno in questo periodo “complicato”: voglio mandarvi un grande abbraccio e tanta positività, l’amore e la vita vincono sempre!»