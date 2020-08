Miliardari tricolore: tutti i Paperoni d’Italia che hanno conquistato il mondo

Miliardari d’Italia, chi sono e come sono diventati tali? Uomini d’affari, ereditieri di aziende famigliari dorate, business-men. La classifica dei “più ricchi del mondo” suscita sempre un notevole interesse da parte del pubblico. Da Jeff Bezos, owner di Amazon e uomo più ricco del mondo, a Mark Zuckerberg, stella splendente di Facebook. Ma anche in Italia ci sono diversi Paperoni. Tra yacht di lusso, ville incantevoli e aziende famigliari, qui di seguito i Faraoni tricolore più benestanti del momento.

Chi sono i miliardari d’Italia? Il podio dorato

Il più ricco d’Italia produttore numero uno di cioccolata

Giovanni Ferrero

Giovanni Ferrero è l’uomo più ricco d’Italia, ed è alla guida dell’azienda di famiglia, l’omonima e prolifica Ferrero. Figlio di Michele Ferrero, dopo la prematura scomparsa del fratello maggiore Pietro, è lui a capo del colosso mondiale della cioccolata. Un gigante tutto “Made in Italy”. Nuove idee sempre in divenire, come gli “ultimi nati” di casa Ferrero, i Nutella Biscuits. Il celebre “biscotto” aveva generato una vera e propria «guerra dei biscotti» con Barilla. La classifica Bloomberg Billionaires lo inserisce al 29esimo posto nel mondo, con un patrimonio di oltre 32 miliardi di dollari.

Leonardo Del Vecchio

Al secondo posto nella classifica italiana e in quella mondiale al 58esimo posto troviamo il noto imprenditore Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica. Il patrimonio stimato è di circa 20,4 miliardi di dollari. Una compagnia da lui fondata personalmente e di cui è l’owner assoluto. Del Vecchio è anche presidente esecutivo di EssilorLuxottica, la più grande azienda produttrice (e venditrice) mondiale di occhiali e lenti.

Paolo Rocca

Paolo Rocca, insieme al fratello Gianfelice Mario Rocca, è a capo della compagnia industriale Techint. Sono rispettivamente ceo e presidente. Paolo Rocca è al terzo posto nella classifica di Bloomberg tra i miliardari d’Italia del momento, con un patrimonio di 8,22 miliardi, e al 231esimo posto nella classifica mondiale.

Tra gli ultimi posti ma non meno importanti

I miliardari d’italia in quarta e quinta posizione

Silvio Berlusconi

Al quarto posto, ma non meno importante per fama e rispettabilità, l’uomo più celebre d’Italia e nel mondo, il noto Silvio Berlusconi. Leader di Forza Italia. Ha un patrimonio valutato circa 7,17 miliardi grazie alle sue aziende super produttive, del calibro di Mediaset, Mondadori e Fininvest. Al 271esimo posto nella classifica mondiale e al quarto in quella italiana.

Giorgio Armani

Una delle figure più importanti e iconiche della moda contemporanea è senza ombra di dubbio Giorgio Armani. Il re della moda, o meglio, “re Giorgio”, è al quinto posto nella classifica degli italiani più ricchi secondo la classifica di Bloomberg. Nell’elenco mondiale, invece, si posiziona al 327esimo posto. Il suo patrimonio? Si aggira intorno ai 6,23 miliardi.