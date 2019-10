Blake Lively: ecco la lista regali Amazon per il suo bimbo appena nato

Blake Lively è un eccellente mantenitrice di segreti. Non solo ha tenuto nascosta la sua terza gravidanza fino a quando non è stata abbastanza evidente, ma il pancione ha fatto il suo debutto solo alla premiere di Detective Pikachu a maggio. Secondo quanto riferito la star ha dato alla luce il bambino quasi due mesi fa. Nulla è stato confermato dalla coppia, notoriamente riservata.

La lista regali per il nuovo arrivato

Sia la Lively che il marito Ryan Reynolds hanno parlato di come vogliono che i loro figli abbiano un’educazione che sia il più normale possibile. Tuttavia l’attrice di Sisterhood of the Traveling Pants ha rivelato alcuni aspetti e notizie legati al bambino. In particolare, la sua lista regali per bambini Amazon. La lista regali per il bambino è stata suddivisa in otto categorie: Pannolini, Per la Pappa, Out & About, l’Essenziale da portare Eco-sostenibile, Nursery, Per la Mamma, Bagnetto e Libri per il bimbo. L’elenco include uno scaldabiberon, un cuscino da allattamento, copertine, un seggiolino per auto e altro ancora.



Nel registro, Lively ha scritto: «Capisco quanto sia travolgente essere un nuovo genitore. Quello che non ti dicono è che non diventa mai meno travolgente, ma con ogni bambino imparo di più. Prima di avere il mio primo, sono stato fortunato ad avere i genitori nella mia vita di cui mi sono fidato per condividere i loro “must-have” con me. Spero di fare lo stesso per te con le mie scelte del registro dei bambini. In bocca al lupo! Ne avrai bisogno.». I proventi degli articoli acquistati dalla lista regali verranno donati alla Child Rescue Coalition che Lively descrive benissimo «Un’organizzazione che sta svolgendo un lavoro così importante per proteggere i nostri bambini in tutto il mondo». Parlando con le persone della lista regali, la Lively ha anche scherzato sul suo stile di maternità. Uno stile che ha descritto molto chiaramente. «Comodo, comodo, comodo nella vita reale e irrealisticamente fantastico quando ho dovuto partorire.» Questa è la seconda lista regali di celebrity che sarà pubblicato su Amazon tra altrettanti mesi. Il mese scorso, Jennifer Lawrence ha condiviso la sua lista nozze sul sito. È forse questo il nuovo modo per le celebrità di confermare notizie che cambiano la vita?