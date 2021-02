Uno dei 4 big è la Milano Fashion Week. Ci sono sfilate di moda, feste, negozi pop-up, spettacoli di nuoto, discorsi / workshop di moda, ecc. I personaggi del settore sono presenti nella totalità: designer, modelli, celebrità, influencer, buyer, fashion blogger, marchi, media e stampa.

Milano Fashion Week 2021. Fendi apre il baule di famiglia e tira fuori meraviglie

Gli spettacoli di fashion sono in generale solo eventi del settore. Potenziali partecipanti saranno contattati per fornire informazioni aggiuntive, come account di social media o informazioni aziendali per essere presi in considerazione. Ci sono alcune sfilate di moda che hanno aperto un numero limitato di accessi al grande pubblico e che, dunque, saranno disponibili per le persone che amano solo la moda. E poi ci sono gli eventi digitali. È la volta di Fendi. Un omaggio alla maison e alle sue radici, tutte declinate dalle quote rosa. Un omaggio anche all’indimenticato (e indimenticabile) Karl Lagerfeld. Quelli in passerella alla Milano Fashion Week sono vestiti che barattano la femminilità quotidiana con il lusso. Sono quelli presentati da Fendi nella sfilata digitale all’interno del calendario della Milano Fashion Week.

Consacrata alle collezioni donna per il prossimo autunno inverno, la Milano Fashion Week 2021 ha inaugurato il debutto di Kim Jonesanche come creative director del “ready to wear”. IL GUARDAROBA “DI FAMIGLIA” – Così come riportato da tgcom24.mediaset.it, certi dettagli che inondano l’intera collection giungono dal guardaroba delle cinque sorelle Fendi. Si parla delle maniche a campana del cappotto in visone lavato e pelle scamosciata, al gessato del look da ufficio e camicie in seta, dai capi sartoriali in lana, alla giacca-camicia. A ricordare l’eredità di Karl Lagerfeld, il monogramma Karligraphy e la scarpa ‘First’, il cui tacco architettonico è nato da un disegno d’archivio, mentre dal passato più recente i motivi della collezione Couture, firmata dallo stesso Jones, sono ripresi attraverso abiti di seta marmorizzata, rosette in fiore o ricami di organza su maglie jacquard.