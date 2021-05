L’ex casa del Maryland di Mike Tyson è in vendita. Monica Turner che, ha tenuto la casa dopo il divorzio, sta vendendo la proprietà appena fuori Washington, DC. La casa del pugile professionista in pensione, Mike Tyson, sta arrivando sul mercato per tanti milioni di dollari. Ecco quanto costa.

La casa di Mike Tyson è in vendita

Situata a Bethesda, nel Maryland, la casa è di proprietà di Monica Turner, l’ex moglie del signor Tyson. La coppia ha acquistato la casa insieme nel 1995 e ha vissuto lì insieme negli anni 2000. Monica, che è cresciuta nella zona, ha confessato di aver tenuto la casa dopo il divorzio. A circa 30 minuti da Washington, D.C., la struttura si affaccia sul campo da golf del Congressional Country Club. La signora Turner, che è un un medico, afferma di aver ampliato la proprietà nel corso degli anni, aggiungendo un lotto adiacente e un’estensione della casa.

Ecco quanto costa la casa di Mike Tyson

La proprietà con 7 camere da letto si estende ora su circa 17.000 metri quadrati con una grande palestra, piscina, campo sportivo, sala pianoforte, sala multimediale e sala giochi. L’ingresso ha ampie finestre che si affacciano sul giardino e sul campo da golf. Miss Turner confessa che il suo posto preferito è la suite padronale, che ha il proprio soggiorno e camino. L’armadio principale ha un nastro trasportatore in stile lavanderia per gli abiti, compresi i completi che il Mike Tyson ha comprato per lei. Monica ricorda le molte avventure vissute nella proprietà con l’ex campione di boxe dei pesi massimi, incluso un incidente in cui Tyson ha perso il suo cucciolo di tigre bianca, Kenya. Dopo una ricerca frenetica da parte della coppia e della loro guardia di sicurezza, il cucciolo è stato trovato nella proprietà di un vicino.

Per chi se lo può permettere è un vero affare visto che è passata da 8,5 milioni di dollari a 5,25. Si vocifera che ci sia un’acquirente interessato all’immobile. Si tratterebbe del rapper 50 cent.