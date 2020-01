Michelle Yvonne Hunziker nasce a Soregno il 24 gennaio 1977 da madre olandese e padre svizzero/tedesco. Nel 1994 parte per Milano alla ricerca di qualche agenzia che la assuma come modella. Michelle ha soli 17 anni, è già molto bella, fa alcuni provini per la Fashion e la Why Not e inizia a sfilare per conto della Riccardo Gay su alcune importanti passerelle come quella di: Giorgio Armani, La Perla, Rocco Barocco, Colmar, Fuerte Ventura, Lovable and Swish.

Carriera

Nel 1996 grazie a Paolo Bonolis, Michelle Hunziker debutta in televisione con la trasmissione “I cervelloni” in cui è apprezzatissima dal pubblico che s’innamora subito della sua freschezza e della sua spontanea solarità. Giunge così a firmare il suo primo contratto con Mediaset per condurre con Gabibbo la seguita versione estiva di “Paperissima sprint” in onda su Canale 5. Nello stesso anno, conosce quello che sarà per diverso tempo l’amore della sua vita: Eros Ramazzotti.

Primo amore

Nasce nel 1998, la storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Si sposano nella chiesa del favoloso Castello Odescalchi a Bracciano, lo stesso anno. Ovviamente essendo la moglie di uno dei cantanti più famosi e amati d’Italia, la popolarità di Michelle aumenta giorno dopo giorno, ma a caro prezzo perché, a pagarne le conseguenze, è proprio la sua magnifica e invidiata storia d’more da cui intanto era nata la piccola Aurora. Il matrimonio con Eros finisce nel 2009. L’ex coppia però continua a essere molto legata nonostante abbiano trovato l’amore e la felicità altrove: Michelle si è sposata con Tomaso Trussardi ed Eros con Marica Pellegrinelli.

Secondo amore

“Entrare nella famiglia di Tomaso, all’epoca, fu davvero molto dura sia per loro che per me. Come ben sapere la sua è una famiglia storica, piuttosto discreta e chic. Io in quella circostanza mi sentivo un pesce fuor d’acqua. In questi anni ho sempre avuto delle brave stylist che sanno come valorizzarmi, ma mi sento anche molto truzza e chi mi conosce lo sa che alcune volte non mi controllo” Michelle Hunziker

Michelle Hunziker aveva paura che la sua storia con Trussardi sarebbe finita presto. Ma il sentimento di Tommaso è stato più forte di tutto. L’imprenditore è sempre stato concentrato solo ed esclusivamente sulla showgirl, tanto che nel 2014 sono convolati a nozze e attualmente hanno due bambine: Sole e Celeste.

Figli

Michelle Hunziker oltre ad essere la showgirl italiana per eccellenza, è anche una mamma straordinaria. I suoi 3 tesori sono Aurora (22 anni), Sole (6 anni) e Celeste (4 anni). La primogenita nata dall’amore con Eros Ramazzotti è ormai una donna che insegue il proprio sogno di affermarsi nel mondo dello spettacolo proprio come sua madre.