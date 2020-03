Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste, abbracciati stretti stretti per festeggiare il compleanno della piccola Cece, così come piace chiamarla a mamma Michelle. 5 anni di pura gioia e positività, quelli celebrati da Celeste, fortunata ad essere circondata da una famiglia super affettuosa. Oltre ai canonici auguri volti alla figlioletta, mamma Hunziker ci ha tenuto a rimarcare un concetto ad oggi davvero importante, approfittando della didascalia del post condiviso su Instagram…

«Anche noi…stiamo a casa!!! Il compleanno della piccola Cece è stato intenso e pieno di amore nell’intimità della famiglia. Fatelo anche voi..il più possibile….#iorestoacasa@therealauroragram@therealtrussardigram#happybday». Dal profilo Instagram di Michelle (@therealhunzigram)

Il profilo Instagram di Michelle vanta più di 4 Milioni di follower, gesto dunque davvero necessario e doveroso, quello della presentatrice svizzera, la quale ci tiene a far sapere ai suoi seguaci che “Anche noi…stiamo a casa!!!”. Dolcissime anche le parole rivolte alla piccola Cece, definita dalla Hunziker come “il vero panzer di famiglia”, una bambina grintosa e con una marcia in più.

«Piccola biondina mia…con quella faccetta d’angelo e quel sorriso sghembo, ci freghi proprio tutti ❤️❤️❤️…sei arrivata per ultima e combatti quotidianamente per dimostrare a te stessa e al mondo di avere una marcia in più…e devo dire che è proprio così !!! Sei nata con la grinta stampata in faccia e sei il vero “panzer” in famiglia 🤣 grandi doti per il periodo storico difficile in cui sei nata. Sai essere di una dolcezza disarmante, infatti basta che mi guardi con quegli occhietti azzurri e mi fai fare quello che vuoi e fai sempre ridere tutti con le tue espressioni buffe…Ti amiamo piccola mia! Buon compleanno Cece ❤️❤️❤️»

Quest’ultimo scatto cattura Celeste quando aveva ancora pochi mesi di vita, il 18/10/2015, ed è stato condiviso dall’amorevole sorella maggiore Aurora Ramazzotti. La bella Aury ci ha tenuto a dedicarle un post sul suo profilo Instagram, dove a seguirla sono in 1,7 Milioni di follower. Le parole di affetto che ha deciso di dedicare alla piccola Cece sono le seguenti: “Oggi 5 anni💙 Love you forever. Auguri a lei, auguri alle donne“. Un bel pensiero per la sorellina e anche per tutte noi, nonostante il periodo di buio che stiamo attraversando.