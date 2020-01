Aurora Ramazzotti è una webstar da oltre un milione e mezzo di follower. Il suo successo ha tante ragioni: è spiritosa, auto-ironica, romantica, talentuosa. E anche bellissima. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo e magari seguire le orme della mamma. Intanto, però, si diverte a condividere con i suoi tanti fan dei momenti di vita quotidiana, ordinari e non. Lo scatto su cui abbiamo deciso di soffermarci potrebbe essere un’anticipazione della moda giovane Estate/2020. Pronti a prendere appunti?

Ci sono le vacanze di Aurora con il fidanzato Goffredo e quelle con le amiche, le sudate in palestra e i momenti più significativi condivisi con la mamma e il papà. La dote di Aurora sta nel saper raccontare il tutto in chiave ironica, la sua vera forza, insomma, è saper ridere di sé. Una goccia in un mare di influencer che si prendono troppo sul serio. È proprio questo a renderla così amata e seguita dai suoi coetanei. Certo, la sua bellezza non passo inosservata, come in questo scatto pubblicato di recente, in cui Aurora si mostra in costume due pezzi spiaggiata alle Maldive, precisamente nel paradiso terrestre Heritance Aarah.

Costume spezzato, capelli raccolti e fiddler cap in testa. Sarà un’anticipazione della moda Estate 2020? Non sappiamo ancora, ma certo è che l’abbinamento spezzato indossato da Auri risulta davvero originale e assolutamente da copiare. Il pezzo superiore del bikini ricalca uno stile sportivo ma con un tocco sexy, un modello cut out che tutti dovremmo avere nell’armadio. Il fatto che sia nero ne suggerisce la versatilità, seguendo infatti la filosofia della baby Ramazzotti, potrebbe potenzialmente venire abbinato con tutto. Ciò che si intravede invece dello slip ci basta per dedurre che il fluo non è ancora stato accantonato, anzi, può essere smorzato così come ci insegna Aurora.