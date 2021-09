Michele Morrone e la nuova fidanzata beccati in centro: chi è la nuova fiamma del nostrano Mr Grey

Il 7 giugno del 2020 sbarcava su Netflix “365 giorni” la versione by Poland di una delle trilogie più discusse di sempre: “Cinquanta sfumature”. Il protagonista della pellicola, entrata velocemente nella top 10 del colosso dello streaming, è un attore italiano, e si chiama Michele Morrone. Da subito i richiami all’affascinante Mr Grey della saga Cinquanta Sfumature si sono fatti più vivi che mai. Il trampolino di lancio per Morrone è stato più molleggiato che mai, e adesso non si scolla più l’etichetta di sex symbol italiano. Ma la fidanzata di Michele Morrone chi è?

Chi è la nuova fidanzata di Michele Morrone?

La fortunata si chiama Giulietta Borroni, ha 26 anni, è originaria di Novara e non fa parte del mondo dello spettacolo. La fidanzata di Michele Morrone è una lashmaker, ossia un’estetista specializzata nelle creazioni artistiche per le ciglia. Lavora anche come organizzatrice di megaeventi per Mamacita, un collettivo che opera tra le principali discoteche italiane e delle Baleari. A questo punto la fidanzata del nostrano Mr Grey non può non essere anche una instagrammer: difatti sul social è seguita da 19K di follower. Le due colombelle sono state pizzicate dai paparazzi a Milano, al California Bakery di Corso Garibaldi in compagnia di alcuni amici.

E quando si dice che un’immagine vale più di mille parole non si scherza, anzi, s’intende proprio il mestiere del paparazzo. Immortalati prima nel frangente di un tenero bacio sull’orecchio, poi una dolce coccola sul collo. Michele Morrone non riesce proprio a scollare gli occhi dalla sua nuova fidanzata, morettina e super affascinante. Con Giulietta il sexy 31enne sta trascorrendo le sue ferie. Da qualche giorno, infatti, Morrone ha terminato le riprese del sequel di 365 giorni, il film di Netflix che l’ha reso popolare in tutto il mondo.