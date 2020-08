Il principe Harry e Meghan Markle hanno acquistato la loro nuova villa in California da un uomo d’affari russo. La coppia ha pagato la villa 9,5 milioni di dollari dopo aver ottenuto un ribasso di oltre 10 milioni di dollari, così come rivelato da dailymail.co.uk. Il palazzo titanico possiede 9 camere da letto e 16 bagni, ed è allocato nell’elegante Montecito. I loro vicini sono Vip come Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres.

Harry e Meghan Markle comprano casa. Prezzo da capogiro per la tenuta “The Chateau”

La casa è conosciuta come “The Chateau”, le siepi perfettamente tagliate delimitano i cancelli d’ingresso con pilastri in pietra della tenuta. Si pensa che il venditore sia il magnate russo Sergey Grishin che ha acquistato la villa sontuosa per più di $ 25 milioni nel 2009 e che aveva tentato di vendere la casa ad un prezzo maggiorato prima di accettare l’ingente perdita. Segui Grishin è anche l’ex proprietario di un’altra tenuta californiana, conosciuta come la villa Scarface perché è apparsa nel film Al Pacino del 1983. La villa è stata venduta per un prezzo altrettanto scontato di $ 12 milioni nel 2015. La villa acquistata da Harry e Meghan Markle è stata costruita in 5 anni. Comprende una biblioteca, un ufficio, un centro benessere con sauna secca e umida separata, una palestra con un palo da lap-dance, una sala giochi, un parco giochi, un teatro, una cantina e un garage con posto per cinque auto.

L’ingresso alla proprietà si apre su un ampio viale pavimentato con pietra di Santa Barbara tagliata a mano. Il viale conduce, attraverso un grande arco di alberi, alla residenza principale. La tenuta acquistata da Harry e Meghan Markle dispone di ampi prati, roseti a più livelli, alti cipressi italiani. E ancora, lavanda in fiore, ulivi secolari, un campo da tennis, una sala da tè, un cottage per bambini e una piscina. Vanta anche una guest house con due camere da letto e due bagni, perfetta per la madre di Meghan, Doria, che riveste il ruolo della tata di Archie. Doria ha già visitato la casa, così come riferito da TMZ. La casa di Harry e Meghan Markle è stata aggiornata con i più recenti sistemi di illuminazione Lutron e Crestron, compreso il controllo iPad. La proprietà si trova su una strada privata in una tenuta di lusso appartata a Montecito, a circa due ore di macchina dal centro di Los Angeles. Quasi tutte le case nel quartiere sono progettate per la privacy, con lunghi vialetti e grandi cancelli.