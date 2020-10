Meghan Markle lo ha indossato: il mistero dell’accessorio di Diana

Meghan Markle e il principe Harry sono tutto un sorriso nella loro prima foto ufficiale da quando si sono ritirati dai loro doveri reali, all’inizio di quest’anno. Il Duca e la Duchessa del Sussex appaiono come il perfetto equilibrio tra rilassati e professionali nel loro scatto appena condiviso. I fan hanno subito iniziato a speculare che la foto includesse un riferimento speciale alla Principessa Diana.

Se guardi attentamente vedrai Meghan Markle indossare un orologio Cartier Tank Française e un braccialetto Cartier Love. Potrebbe essere l’orologio della principessa Diana? La gente sembra pensare proprio di sì. Si scopre che Meghan e il defunto reale condividono in realtà l’amore per questo orologio. Molto prima che Meghan e Harry si sposassero, la duchessa ha parlato dell’acquisto di un orologio Cartier Tank Française bicolore per se stessa come una pazzia quando Suits è stato ritirato per una terza stagione. “L’avevo inciso sul retro,” To M.M. From M.M. ” e ho intenzione di darlo a mia figlia un giorno “, ha detto a Hello! nel 2015. “Questo è ciò che rende speciali i pezzi, la connessione che hai con loro”.

Meghan potrebbe indossare il suo orologio nello scatto, o potrebbe aver ricevuto in dono proprio quello di Diana. Le sue recenti apparizioni virtuali suggeriscono che possiede il pezzo esatto, poiché l’orologio in oro giallo è in piena vista. Non sarebbe troppo sorprendente se Meghan ricevesse l’accessorio dopo aver sposato Harry, dal momento che possiede altri gioielli della collezione di sua madre. Il ritratto in bianco e nero ti lascerà indovinare, ma ci piace pensare che sia un tributo a Diana, a prescindere.Guarda altre immagini di Diana che indossa il suo orologio Cartier Tank Française, di seguito.

