Si dice che il principe Harry sia “arrabbiato” per non essere stato in grado di recarsi alla tenuta di famiglia Balmoral, per trascorrere del tempo con suo fratello Harry e sua nonna Elisabetta II. Mentre nel frattempo sua moglie Meghan Markle pare proprio “troppo impegnata” per preoccuparsene. I Sussex erano stati invitati a partecipare alla fuga annuale in Scozia della Regina Elisabetta II e, a quanto riferito, a marzo avevano accettato l’invito. Poi a giugno, data la portata dell’epidemia di Coronavirus, è stato sempre più ovvio che il viaggio non si sarebbe più fatto. Ad oggi principe sarebbe frustrato dal fatto di non poter fare il viaggio a Balmoral, a causa della crisi del Coronavirus. Questo secondo gli addetti ai lavori che hanno parlato con In Touch Weekly.

Meghan Markle e Harry, niente vacanza con la famiglia reale. La Regina Elisabetta li aveva invitati: “Lui è furioso”

Il Regno Unito richiede a chiunque voli dagli Stati Uniti di mettersi in quarantena per 14 giorni dopo la data di arrivo. Ma non è tutto, poiché il viaggio di ritorno risulterebbe poi più problematico: il governo degli Stati Uniti ha stabilito che chiunque sia stato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni non può entrare negli Stati Uniti in questo momento. Ciò ad eccezione fatta per i cittadini statunitensi, i residenti permanenti legali e i loro familiari diretti. Quindi Harry sarebbe in grado di entrare poiché Meghan Markle è una cittadina americana. Ma è probabile che la famiglia debba ancora mettersi in quarantena dopo essere tornata a Los Angeles. Meghan Markle, tuttavia, secondo quanto riferito da In Touch Weekly, non è affatto preoccupata che sia lei che Harry non possano fare il viaggio.

“[Lei] non si sente come se si stesse perdendo qualcosa, è stata troppo occupata a decorare la loro nuova villa a Montecito”, ha detto un insider. Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono trasferiti nella loro villa californiana da 14 milioni di dollari a luglio e hanno lavorato per renderla la loro casa. Negli ultimi due anni Harry ha perso la riunione annuale di famiglia in Scozia. L’anno scorso lui e la duchessa intendevano andarci durante la prima settimana di settembre, ma in seguito decisero che Archie, all’epoca di quattro mesi, fosse troppo giovane per viaggiare.

Meghan invece volò a New York per fare il tifo per la sua amica Serena Williams agli US Open. La regina e il duca di Edimburgo sono arrivati in Scozia il 4 agosto per l’inizio delle loro vacanze estive. Il 28 agosto il principe William si è recato in Scozia con sua moglie e i loro tre figli, il primo contatto fisico con Elisabetta II, 94 anni, e il principe Filippo, 99, dall’inizio della pandemia di Coronavirus.