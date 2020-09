Meghan Markle e Harry approdano a Hollywood: il finale che tutti stavamo aspettando

Il principe Harry e Meghan Markle, dopo essersi reinsediati in California, mercoledì scorso hanno svelato loro nuove carriere a Hollywood. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fondato una società di produzione ancora da nominare e hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix. Il colosso li pagherà per realizzare documentari, docu-serie, lungometraggi, programmi con sceneggiatura e programmazione per bambini. E darà così alla coppia una piattaforma globale sei mesi dopo il loro drammatico allontanamento dalla Casa di Windsor.

Meghan Markle non ha intenzione di tornare a recitare, secondo un rappresentante. È apparsa per l’ultima volta nel dramma televisivo “Suits” nel 2018. “Il nostro obiettivo sarà creare contenuti che informino ma anche diano speranza”, ha detto la coppia in una dichiarazione. “In qualità di neo-genitori, anche per noi è importante realizzare programmi familiari stimolanti”. Hanno aggiunto che la “portata senza precedenti di Netflix ci aiuterà a condividere contenuti di forte impatto che sbloccano l’azione”. Le loro produzioni saranno esclusive di Netflix, che ha 193 milioni di abbonati in tutto il mondo. Non è chiaro quanto saranno pagati Harry e Meghan, data la loro mancanza di esperienza nella produzione.

Una portavoce di Netflix ha rifiutato di commentare. Negli ultimi mesi, Harry e Meghan hanno parlato tranquillamente con Disney e Apple. Due dirigenti coinvolti in quelle discussioni hanno detto che i rappresentanti della coppia a un certo punto stavano cercando un accordo nel quartiere di $ 100 milioni. Variety ha riferito il mese scorso che la coppia si era anche incontrata con NBCUniversal. Harry e Meghan vivono nell’area di Los Angeles da marzo, soggiornando per un po ‘in una villa di Beverly Hills di proprietà di Tyler Perry.

Meghan Markle e Harry hanno anche consegnato cibo ai bisognosi durante la prima parte della pandemia di coronavirus. Presto hanno intentato una causa per violazione della privacy contro i fotografi dei tabloid, dicendo che i paparazzi avevano fatto volare dei droni sopra la loro testa per catturare le immagini del loro figlio, Archie, che ha compiuto 1 anno a maggio. Harry, 35 anni, e Meghan, 39, da allora hanno acquistato una casa da 14,7 milioni di dollari a Montecito. Un’enclave sull’oceano a circa un’ora a nord di Malibu, dove anche Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres hanno proprietà.