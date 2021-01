Meghan Markle e Harry hanno deciso: per loro niente più social. Ecco spiegato perché

Harry e Meghan Markle in queste ultime ore hanno fatto una scelta piuttosto audace, che riguarda la loro partecipazione al mondo social. A quanto pare il duca e duchessa del Sussex si sarebbero lasciati definitivamente alle spalle i social network per concentrarsi unicamente sui loro impegni negli Usa. Ma approfondiamo meglio questa decisione assai inaspettata.

A riportarlo è il Sunday Times che ha lanciato la super notizia: Meghan Markle e Harry non useranno più alcun social. Sono stati fatti fuori Instagram, Facebook e anche Twitter: “Harry e Meghan, che contano più di 10 milioni di follower su Instagram, stanno rifiutando i social media come parte del loro nuovo ruolo in America”. Queste le parole confidate al giornale da una fonte vicina ai due ex reali d’Inghilterra. La fonte ha spiegato anche che Meghan e Harry non punteranno sull’uso dei social anche per quanto riguarda la loro nuova Archewell Foundation, oltre alla chiara intenzione di non possedere più nemmeno profili privati. Ma noi, che siamo dei gran curiosoni, vogliamo capirne il motivo, che c’è eccome…!

Meghan Markle e Harry hanno deciso: per loro niente più social

La motivazione principe che li ha portati a compiere questa scelta sarebbe inerente al troppo odio che caratterizza fortemente il mondo dei social. Troppi hater nel web, a tal punto che anche i troll hanno reso impervia la loro permanenza in rete. Un dibattito, quello dell’odio sul web, che ad oggi si trova al centro della polemica, spalancato dalle dichiarazioni di Donald Trump. Che riardiamo essere stato bannato sia da Twitter che da Facebook, a seguito dell’assalto al Congresso di un gruppo nutrito di supporter sovversivi. Ormai da un lungo periodo Meghan Markle e Harry hanno cessato di postare su quella che era la loro pagina ufficiale su Instagram, ovvero @sussexroyal.

Un profilo che contava oltre 10 milioni di follower e che ha postato per l’ultima volta il 30 marzo del 2020 quando in piena pandemia la coppia spiegò: “Poiché tutti noi dobbiamo trovare il ruolo che dobbiamo svolgere in questo cambiamento globale e cambiamento delle abitudini, stiamo concentrando questo nuovo capitolo per capire come possiamo contribuire al meglio. Anche se potreste non vederci più qui, il nostro lavoro continua. Grazie a questa comunità – per il supporto, l’ispirazione e l’impegno condiviso per il bene nel mondo. Non vediamo l’ora di ricollegarci presto. Siete stati fantastici”.