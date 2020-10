Così come racconta la rivista Express, Meghan Markle avrebbe scagliato un’accusa davvero pesante in direzione della royal family… strano, vero?!. Meghan Markle avrebbe percepito come “sessiste” le norme che regolano da sempre la famiglia reale d’Inghilterra. Ma non è finita qua, perché quest’accusa ha dato vita ad un frutto ben preciso. La fuga dei duchi del Sussex sarebbe avvenuta proprio a causa di questo presunto sessismo nei confronti delle donne di Buckingham Palace.

Infatti Meghan Markle, a causa di ciò, sarebbe stata spinta a lasciare Londra per trasferirsi con tutta la famiglia prima in Canada e poi in California. Quella della ex Suits, è un’accusa potentissima indirizzata alla Queen tra le queen, Elisabetta II in persona. “Ecco perché io e Harry siamo scappati da Londra…”. Da molti mesi, a gennaio 2021 sarà un anno precisoi, Meghan Markle e Harry hanno lasciato definitivamente la loro dimora in UK a favore del trasferimento negli States. Tra le motivazioni rese in questi mesi, a capo ci sarebbero le pressioni dei media e il rapporto sempre più ghiacciato con il parentado. Anche se a quanto pare, scavando più a fondo, il vero motivo, ormai emerso, della fuga, sarebbe il sessismo svelato da Meghan. Tra le pagine del libro “Finding Freedom”, sì, sempre lui, viene raccontato un episodio accaduto ai tempi del fidanzamento tra i due duchi del Sussex, legato proprio alle rigide norme che vigono a corte.