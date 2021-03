Marco Bocci stravolge il suo look: con la cresta punk a 42 anni si vola

Marco Bocci ha scelto di fare un cambio look davvero d’effetto seguendo il consiglio della sua amatissima dolce metà, Laura Chiatti. La foto postata su Instagram ha lasciato i follower davvero di stucco. In moltissimi sui social sono rimasti sotto shock dal nuovo look di Marco Bocci che, sotto la guida di Laura Chiatti, ha optato per un taglio decisamente punk.

La Chiatti ha apprezzato moltissimo, tanto da condividere una foto su Instagram in cui si vede l’attore seduto nel salone di un hairstylist. La scritta a corredo della foto, poi, è super ironica: “Ok Laura… facciamo i capelli come dici tu”. Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati nel 2014 a Perugia e oggi, 7 anni più tardi, sono più appassionati e in sintonia che mai. I due coniugi hanno due figli, Enea e Pablo, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Per quanto riguarda il suo amore per i figli e il rapporto con Marco Bocci, la Chiatti ha dichiarato: “Con loro la mia vita è una favola. Sono rimasta una bambina e non voglio perdere lo sguardo incantato sul mondo. Invece lo sguardo di mio marito Marco mi ha pervaso l’anima”.

Messaggi romantici si susseguono sui social fra i due attori innamorati. Inoltre davvero spessissimo gli scatti più seducenti postati da Laura Chiatti sono stati realizzate proprio dal marito. A differenza del successo in quanto personaggi tv, la coppia ha sempre preferito tenere la propria vita privata sotto una privacy massima. Così, i due amano godersi il loro tempo libero in compagnia dei due bambini.