Blunt Bob, nella Primavera / Estate 2021 è mini: il taglio che tutti vogliono

Le tendenze capelli Primavera / Estate 2021 guardano indietro agli anni ’90, che tornano a dettare ispirazione, fra grandi classici rivisitati. Non se ne ne è ancora andato il blunt bob, anche s questa volta diventa mini, fornendo hair look improntati ad uno stile minimalista e ad una maggiore ricercatezza. Tutte peculiarità che rendono il blunt bob ancora oggi una tendenza fashionable. Ecco che alla fine del lockdown tutte andremo dal parrucchiere per darci un taglio.

Il blunt bob arriva che arriva all’altezza del mento dalla forma arrotondata, adottato oggi da Lucy Boynton, l’attrice protagonista del film Bohemian Rapsody e che negli ultimi red carpet ha sfoggiato questo taglio anni ’90, oppure Cameron Diaz nel ruolo di Mary, che ha segnato con il suo hair look un’intera generazione.

Il blunt bob di Michelle Williams, un effetto a metà tra il disordinato e il liscio ordinatissimo, poco scalato, che non dà spago ad un effetto bombato. Il blunt bob di Gwyneth Paltrow iconico come non mai e anche questo mini e liscissimo, che ha segnato a partire da ’90 tutta la nuova generazione di top model, come la figlia di Cindy Crawford, Kaia Gerber.

Come abbiamo visto su Instagram, anche le celebrità non possono fare a meno di seguire le tendenze che si ispirano agli anni ’90. Da Selena Gomez a Kaia Gerber, i tagli corti sono l’essenziale per essere sempre in linea con il mondo della moda. Quando ci sarà la riapertura dei parrucchieri, saremo tutte pronte a darci un taglio e iniziare magari, una nuova vita.