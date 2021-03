Tra genio e moda: Achille Lauro ha sradicato l’Ariston. Chi non lo ama è perché non lo capisce

Il ritorno di Achille Lauro al Festival di Sanremo era già tutto un programma, ed effettivamente è quello che è stato. Un programma dai toni no gender, che ha fatto sobbalzare dal sofà chi lo ama e chi non lo capisce, a parimenti. Lauro non lo si può odiare, bisogna solo capirlo, decifrarlo. E se una volta indagato continua a non piacere, a quel punto si ritorna al concetto di base: non lo si capisce. E va bene così, è il ciclo naturale della vita, dei gap generazionali e delle ideologie più tradizionaliste. Un muro, o meglio, una sfilza di muri, che, si voglia o no, Achille Lauro ha sfondato.

Achille Lauro cap. 1

“Sono il Glam rock.

Sono un volto coperto dal trucco.

La lacrima che lo rovina.

Il velo di mistero sulla vita.

Sono la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico.

Sessualmente tutto.

Genericamente niente.

Esagerazione, teatralità, disinibizione.

Lusso e decadenza.

Peccato e peccatore,

Grazia e benedizione.

Un brano che diventa nudità.

Sono gli artisti che si spogliano,

E lasciano che chiunque

Possa spiare nelle loro camere da letto e in tutte le stanze della psiche.

Esistere è essere.

Essere è diritto di ognuno.

Dio benedica chi è.”

Achille Lauro cap. 2

“Sono il Rock ‘N Roll.

Trasgressione che entra nelle case di mezza America.

Esplicito invito a lasciarsi andare.

Una vecchia chiesa indignata per il credo dell’irriverenza.

Nuovo tempio notturno del giovane e del proibito.

È tempo di gioco.

Demonio, divinità,

Jukebox tappezzati di chiodi.

Unione rituale con gli altri

In un solo corpo danzante.

Carne che chiede carne.

Uragano nei desideri sessuali,

Scossa nel perbenismo familiare,

Promessa di piacere.

Il sacro vincolo del godimento.

Godere è un obbligo.

Dio benedica chi gode.”

Achille Lauro cap. 3

“Sono il Pop.

Presente, passato.

Tutti, Nessuno.

Universale, censurato.

Condannato ad una lettura disattenta,

Superficiale.

Imprigionato in una storia scritta da qualcun altro.

Una persona costruita sopra la tua persona.

Divento banale, mi riducono ad un’idea.

Antonomasia di quelli come me.

Rinchiudere una persona in un disegno.

Ma io ero molto di più.

Il pregiudizio è una prigione.

Il giudizio è la condanna.

Dio benedica gli incompresi.”

Achille Lauro cap. 4

“Sono il Punk Rock.

Icona della scorrettezza.

Purezza dell’anticonformismo.

Politicamente inadeguato.

Cultura giovanile.

San Francesco che si spoglia dai beni,

Elisabetta Tudor che muore per il popolo.

Giovanna D’Arco che va al rogo.

Prometeo che ruba il fuoco agli dèi.

Sono un bambino con la cresta,

Un uomo con le calze a rete,

Una donna che si lava dal perbenismo e si sporca di libertà.

Sono l’estetica del rifiuto,

Il rifiuto dell’appartenenza ad ogni ideologia.

Sono Morgana che tua madre disapprova.

Contro l’omologazione del ‘si è sempre fatto così’.

Sono Marilù.

Dio benedica chi se ne frega.”

Achille Lauro cap. 5

“È giunto il nostro momento.

La nostra stessa fine in questa strana fiaba.

La più grande storia raccontata mai.

Maschere dissimili recitano per il compimento della stessa grande opera.

Tragedia e commedia.

Essenza ed esistenza.

Intesa e incomprensione.

Elementi di un’orchestra troppo grande per essere compresa da comuni mortali.

È giunto il nostro momento.

Colpevoli, innocenti.

Attori, uditori.

Santi, peccatori.

Tutti insieme sulla stessa strada di stelle

Di fronte alle porte del Paradiso.

Tutti con la stessa carne debole.

La stessa rosa che ci trafigge il petto.

Insieme, inginocchiati davanti al sipario della vita.

E così sia.

Dio benedica Solo Noi

Esseri Umani.”