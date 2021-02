Mangiare bene vuol dire anche gustare prelibatezze come il salmone

Ci sono cose che piacciono a tutti: certo, forse non si può mai dire la parola tutti in modo così assoluto e categorico, perché ovviamente il gusto è assolutamente soggettivo e ognuno ha il diritto ad avere il proprio. Tuttavia, in alcuni settori ci sono delle opinioni che sono così diffuse da andare a rappresentare la quasi totalità della popolazione. Ad esempio, se chiedessimo “a chi piace mangiare”, da qui vedremmo tantissime mani alzate (anche se solo in maniera virtuale). Lo sappiamo, abbiamo scelto una delle domanda più facili che esistano, si tratta quasi di retorica, la risposta era praticamente ovvia. Ma, andando un po’ più a fondo sull’argomento, potremmo essere ancora più scontati di così: dopo aver chiesto a chi piace mangiare, e aver ottenuto praticamente un plebiscito, potremmo essere più specifici e chiedere “a chi piace mangiare bene”. Ecco, questa in realtà è la vera domanda la cui risposta accomuna praticamente tutti: per se mangiare piace praticamente a tutti, mangiare bene è il sogno di tutti.

Il piacere di mangiare bene

Mangiare è sicuramente uno dei principali piaceri della vita, uno di quei momenti del nostro quotidiano in cui amiamo staccare da tutto il resto (almeno quando è possibile) e goderci il sapore dei nostri piatti. Il cibo e la buona tavola, negli anni, hanno assunto anche un significato che va ben oltre la semplice assunzione di cibo, e quindi la necessità di assorbire elementi nutritivi utili per la nostra sopravvivenza (lo sappiamo, detto così si perde ogni forma di poesia). Mangiare spesso è diventato sinonimo di convivialità, di bei momenti da trascorrere insieme alle persone care, a quelle con cui si sta bene, di ricordi da accumulare, di festeggiamenti e di momenti importanti da festeggiare. Pensate a momenti felici con le persone che amate: quasi sempre, in un modo o nell’altro, c’era un pranzo o una cena come valida scusa per stare insieme.

Il salmone, un cibo speciale, gustoso e prelibato

A volte, poi, ci va di concederci il lusso (anzi, di concederlo al nostro palato) di godere di quei cibi considerati nobili, quelli che sono universalmente riconosciuti come piatti speciali, ricchi di un sapore unico e inconfondibile. Come ad esempio del salmone affumicato pregiato: il pesce più nobile, quello che, durante le riunioni di famiglia per le feste è sempre presente, ma che possiamo anche servire come antipasto in una serata estiva, un prodotto non solo gustoso ma anche estremamente sano da un punto di vista nutrizionale. Ed è così che l’altissima qualità diventa essenziale, una prerogativa che risiede in metodi non convenzionali, lontani dalle dinamiche più commerciali, e in filiere produttive tracciate e trasparenti: insieme danno vita a un salmone affumicato diverso dai soliti, dal gusto unico e incomparabile.

Scegliamo più spesso di volerci bene e di renderci felici, ce lo meritiamo!