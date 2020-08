David Beckham si mostra con la mamma. Biondi e sorridenti: sono due gocce d’acqua

Di mamma c’è n’è solo una e anche David Beckham è assolutamente d’accordo, superstite da una lunghissima vacanza in Puglia con la famiglia al completo, ha scelto di viaggiare ancora e di recarsi in Grecia per passare qualche altro giorno in relax. Questa volta David non sarà solo con sua moglie e con i suoi figli, ma avrà con sé anche la sua amatissima mamma. Allegra, sorridente, bellissima e dai folti capelli biondi: la signora Sandra è pazzesca.

Immortalati in una tenerissima foto, mamma Sandra e figlio David sembrano davvero inseparabili, e le parole che David le ha dedicato non sono dolci, di più.

La dedica di David Beckham a mamma Sandra

Londra è ancora lontana per i Beckham, che hanno deciso di concedersi un altro po’ di relax immersi nei paesaggi spettacolari delle isole greche. Il clan dei Beckham sono in compagnia di alcuni ospiti eccezionali: la mamma di David e anche i suoceri, i genitori di Victoria. L’esercito di nonni ha raggiunto la famiglia Beckham, per una reunion di famiglia col botto. David Beckham ha pubblicato su Instagram una dolce foto che ha raccolto innumerevoli like e commenti.

Mamma Sandra e figlio David Beckham sembrano davvero inseparabili, e le parole che David le ha dedicato non sono dolci, di più : “L’ultima volta che sono stato in una lunga vacanza con mia mamma è stato Butlins un tempo così bello con la mamma, grazie mille per tutto quello che fai ti vogliamo bene”. L’ex campione inglese si riferisce ad un momento dell’infanzia quando si recava in posti di villeggiatura con mamma Sandra. Anche Victoria Beckham, però, non è stata da meno e sul suo profilo Instagram –> @victoriabeckham ha pubblicato una foto insieme al marito e ai suoi genitori, Jackie e Tony. L’ex Spice, scrive come didascalia dello scatto: “Il tempo in famiglia è davvero tutto. Ti vogliamo tanto bene!”.