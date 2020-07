Make-up e mascherine: quali sono gli errori da evitare? Guida pratica

Make-up e mascherine. E l’estate può avere inizio. L’ingombrante mascherina, necessaria per frenare i contagi della crisi pandemica, quest’anno è un must have di stile. Sia, per quanto riguarda il mondo degli accessori, sia per quanto concerne il trucco, da fare con molta attenzione e diligenza per non commettere errori che potrebbero essere fatali.

Gli errori da evitare per un make-up perfetto con mascherina

Per evitare gli errori in termini di beauty, esistono dei consigli utili, da considerare in vista di questa calda estate 2020. Ad esempio, è sconsigliato utilizzare un fondotinta troppo coprente, che non permette ai pori della nostra pelle di respirare correttamente.

Fondotinta troppo coprente assolutamente da evitare

Il make-up perfetto senza eccedere

A causa dell’eccessiva sudorazione, indotta dalla mascherina e dalla stagione estiva, il fondotinta troppo coprente crea aloni e macchie, facendoci sembrare maculate e non regalando uniformità alla nostra pelle. In questo modo, infatti, il rischio è quello di provocare sfoghi cutanei e allergie, oltre a sudare eccessivamente rovinando completamente la resa del trucco viso, che finirebbe letteralmente per sciogliersi a causa del calore e dell’umidità provocata dal respiro sotto la mascherina.

L’eccessiva cipria non è indicata per un trucco viso ottimale

Attenzione all’uso della cipria sempre e comunque. Abbondare non è mai un’ottima scelta. Il rischio è sempre il medesimo: controllare il sudore. Applicarne troppa sopra il fondotinta, infatti, potrebbe rovinare l’intera base viso.

Attenzione al gloss, evitare rossetti e lucidalabbra appiccicosi per il nostro make-up

Le labbra, si sa, hanno bisogno di una cura quotidiana per rimanere sempre ben idratate e corpose. Proprio per questo, è bene affidarsi a formulazioni no-transfer e nutrienti, evitando gloss e texture troppo liquide per non sporcare o far appiccicare la mascherina.

Puntare sugli occhi e sullo sguardo è fondamentale, senza esagerare con il make-up

Puntare tutto sugli occhi è fondamentale, gli occhi grazie alla mascherina sono i veri protagonisti del nostro viso. Esaltarli al meglio è molto importante. Ecco perché non bisogna commettere uno tra i peggiori errori trucco mascherina: lasciare le sopracciglia incolte e poco definite. Inoltre, le ciglia vanno trattate: l’olio di ricino, nella beauty routine, è essenziale per rendere le nostre ciglia forti e folte. Esagerare con il trucco occhi è una tentazione grande, ma il risultato potrebbe essere potenzialmente terribile se non siete make-up artist esperte. Specialmente abbinato a troppo blush, che come il precedente fondotinta, va applicato con moderazione.

Le creme viso, anche con la mascherina, sono molto importanti

Avere metà viso coperto, a causa della mascherina, non significa dimenticarsi della cura quotidiana del proprio viso. Ecco perché è importante applicare una buona base viso e usare delle creme solari per mascherina, novità 2020. Prenderci cura della nostra skincare su tutto il volto è essenziale, per evitare anche quei fastidiosissimi “brufoli da mascherina” che tanto ci disturbano. Il motto dell’estate 2020 è: “make-up con mascherina ma pur sempre perfette anche senza mascherina”.