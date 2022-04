Madonna vuole 26 milioni di dollari per la villa che ha comprato da The Weeknd. La regina del pop sta provando a far rivalutare la sua casa di Los Angeles. Un anno dopo aver acquistato la villa di Hidden Hills di The Weeknd per 19,3 milioni di dollari, Madonna la sta vendendo per 26 milioni di dollari.

La villa di Los Angeles di Madonna

Le foto degli interni sono scarse, quindi non è chiaro quante modifiche abbia apportato Madonna per giustificare un aumento del prezzo di 6,7 milioni di dollari. L’unico aggiornamento confermato è il fienile, che la pop star ha trasformato in una palestra e in uno studio di pilates. Con una superficie di tre acri, la villa di Madonna a Los Angeles offre tanto, sia dentro che fuori. Il fulcro della tenuta è uno Showplace di 12.500 piedi quadrati costruita nel 2017. Questo, è raggiungibile da un ponte personalizzato e da un vialetto tortuoso fiancheggiato da ulivi.

All’interno ci sono sette camere da letto, otto bagni, una cantina di vini in vetro, un cinema, una sala musica e uno studio. Una parete di finestre a due piani illumina l’ingresso e la grande sala aggiunge un bar interno-esterno. Al piano superiore, la suite principale è dotata di doccia a vapore e vasca in pietra.

La villa di Madonna in vendita

Prati tentacolari e alberi di sequoia abbelliscono i terreni all’esterno, dove un patio coperto si avvicina a una piscina a sfioro e a una spa. La villa di Madonna a Los Angeles comprende anche un campo da basket e una foresteria con un paio di camere da letto e bagni.

Trevor Wright di Beverly Hills Estates detiene la quotazione, che segna la terza volta che la casa è messa in vendita da quando è stata costruita nel 2017. La star dell’R&B The Weeknd l’ha acquistata per $ 18,2 milioni e poi l’ha venduta a Madonna. La pop star è una delle maggiori fruste di tutti i tempi, pubblicando 14 album in studio negli ultimi quattro decenni e ha vinto sette Grammy. Se ottiene il suo prezzo, sarà la vendita di una casa più costosa a Hidden Hills finora quest’anno. L’attuale corona appartiene a una casa di 8.600 piedi quadrati venduta per 18,15 milioni di dollari a febbraio, secondo il Multiple Listing Service.