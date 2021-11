Madame a Le Iene griffata, bellissima e con la giacca Versace da 3mila euro

La scorsa serata abbiamo avuto il piacere di guardare Madame alle prese con la sua prima esperienza da Iena. Su Italia 1 con indosso l’iconico completo total black con camicia bianca e cravatta nera de Le Iene, a cui ha abbinato un paio di stivaletti in tinta con il tacco basso e largo. Poi nel corso della puntata è giunta la sorpresa! Madame super griffata e bellissima.

Madame ha abbinato un paio di pantaloni neri e una camicia bianca a una giacca di pura seta a fondo verde ma con un pattern di stampe variopinte a tema marino. Il blazer appartiene alla collezione Trésor de la Mer di Versace. Un filo oversize, con un’abbottonatura monopetto e gli iconici motivi della Maison di Donatella Versace. Il prezzo da urlo? Esattamente 2.944 euro. Ai piedi di Madame alle Iene un paio di camperos a punta, calzini di spugna bianca e una pettinatura all’indietro da vera diva.

Madame a Le Iene con la giacca Versace da 3mila euro

“Questa sera voglio parlarvi di una cosa che fino a qualche mese fa non avevo: l’autostima. L’autostima è amare se stessi, comprendersi, accettarsi, perdonarsi. Dobbiamo imparare ad amare tutto di noi, anche le parti peggiori, quelle che ci fanno soffrire, quelle che vorremmo cambiare. Ma se vogliamo cambiarle odiando tutto ciò che siamo facciamo un casino. L’assenza di autostima è una brutta bestia: se non ce l’hai senti di non valere nulla. Sono stata di me**a per anni e nella mia vita era tutto vuoto. È stato orribile, un dolore atroce. In quel momento ho scritto una delle mie frasi più belle: ‘Non ho paura di morire, ma ho paura di voler morire’. Ho iniziato a lavorare ogni giorno per trovare un senso: ho guardato in faccia l’ansia che mi aveva accompagnata e ho trovato un modo per eliminarla. Mi sono detta: ‘Prima o poi soffrirai, ma non devi aver paura perché se soffrirai ti curerai, e se non ti curerai prima o poi morirai e sai che c’è? Tutti prima o poi muoiono’. Non possiamo rovinarci la vita perché abbiamo paura di soffrire e per me capirlo è stato una liberazione. Ho imparato a non essere schiava della fretta, a godermi i silenzi, il buio, ho imparato ad accettare le cose che accadono senza che io possa controllarle, ad accettare me. Ho trovato un senso nell’amore perché so comprendermi e accettarmi, e anche se non ho trovato la cura per lo stare male, ho curato la paura di stare male”.