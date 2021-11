Rappresenta la crème de la crème dell’architettura italiana, si chiama Filippo Caprioglio. Il papà Giovanni è stato uno dei grandi protagonisti della ricostruzione post terremoto del Friuli Venezia Giulia. E ora Filippo Caprioglio ha vinto il Lifestyle Luxury Award 2021, assegnatogli a New York, per la casa di lusso più bella d’Italia. Dove si trova la casa più bella d’Italia?

Filippo Caprioglio ha realizzato la casa più bella d’Italia, secondo il Lifestyle Luxury Award, a Mogliano Veneto. La villa è stata progettata a ridosso delle mura di Cittadella anche del Bigsee Design Award 2021. “Dietro ad ogni mio progetto, oggetto o pensiero c’è sempre una storia che lo alimenta — racconta Caprioglio a Corriere del Veneto— Lo faccio per le persone che ho di fronte che esprimono propri desideri. Poi, con il mio linguaggio contemporaneo, cerco di creare delle emozioni”.

In primis l’uso di pochi ma ben distinti materiali, l’utilizzo della luce naturale ma anche artificiale. Il colore bianco, il vetro e le trasparenze. “Qualche progetto ha segnato dei momenti particolari della mia vita, ma sono affezionato a tutti, sono come dei piccoli figli che tu cresci e vai anche a rivedere”. La spiegazione concettuale del logo del proprio studio rivela un non so che di magico, all’interno della C (Caprioglio) si sviluppa quello che potrebbe sembrare un mappamondo ma che in realtà è la Phi greca: “Io sono un curioso e ricercatore folle, in un orologio puoi costruire l’universo, omaggiare chiunque o nascondere messaggi. Ma lasciatemi sfatare un falso mito — dice al Corriere del Veneto — Dopo i premi vinti gli amici mi hanno innondato di messaggi: ‘Se vinco al Superenalotto faccio la casa con te’, il tenore. Ma non è vero: la buona architettura non costa milioni, si fa anche con un budget limitato”.