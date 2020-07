MacKenzie Bezos è la ex moglie del fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Proprio questo martedì su Twitter, MacKenzie fatto un annuncio in grande stile: ha devoluto 1,67 miliardi di dollari in beneficenza. Ma è solo una delle due dichiarazioni rilasciate, la seconda è che MacKenzie ha deciso di cambiare formalmente il proprio nome in MacKenzie Scott. Ecco di seguito qualche organizzazione no profit che ha ricevuto la benevolenza da MacKenzie Scott, la ex del fondatore di Amazon Jeff Bezos. Asian American Advancing Justice, Black Girls CODE, Blue Meridian Partners, Center for Policing Equity, George W. Bush Presidential Center, Howard University, Obama Foundation e United Negro College Fund.

MacKenzie Scott è una forza della natura

Ciò che ha scritto MacKenzie Scott è stato di forte impatto. “La Glasswing è una piccola farfalla con ali invisibili che può trasportare 40 volte il suo peso. Negli ultimi quattordici mesi, sono stata ispirata dalla capacità delle persone di sollevare gli altri: un’associazione di donne professioniste che guidano le ragazze attraverso lo stesso programma che ha pagato per la loro istruzione; una rete di famiglie a basso reddito che si sollevano dalla povertà sostenendosi e consigliandosi a vicenda. Ho chiesto a un team di consulenti con una rappresentanza chiave di gruppi storicamente emarginati in base alla razza, al genere e all’identità sessuale, di aiutarmi a trovare e valutare le organizzazioni che hanno un grande impatto su una molteplicità di cause.”.

“Anche se questo lavoro è in corso e durerà per anni, sto pubblicando un aggiornamento oggi perché la mia riflessione dopo gli eventi recenti ha rivelato un privilegio che stavo trascurando: l’attenzione che posso richiamare sulle organizzazioni e sui leader che guidano il cambiamento.” MacKenzie Scott ha poi concluso il suo post cinguettante promettendo di continuare a rendere pubbliche le sue attività di beneficienza “nei mesi e negli anni a venire”.