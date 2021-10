È morta Luisa Mattioli, la diva per eccellenza ex moglie di Sir Roger Moore

L’attrice italiana Luisa Mattioli è morta all’età di 85 anni. La morte della terza moglie di Sir Roger Moore è stata confermata dai membri della famiglia, che affermano che la star del cinema e della TV fosse “malata da tempo”.

Luisa Mattioli e l’attore di James Bond sono stati sposati per 24 anni e hanno avuto tre figli insieme. Si erano originariamente conosciuti sul set della commedia d’avventura italiana del 1962, Romolo e le Sabine. Nonostante la separazione avvenuta nel 1993, la coppia non ha divorziato ufficialmente fino al 2002. Sir Roger ha lasciato Luisa per la sua migliore amica, la socialite danese di origine svedese Kristina ‘Kiki’ Tholstrup. La morte della Mtteoli è stata confermata dal figlio maggiore della coppia, Geoffrey. Il ristoratore di Mayfair ha dichiarato: “Purtroppo posso confermare che è così”.

Luisa Mattioli morta attrice ed ex moglie di Sir Roger Moore

Ha commentato dalla Svizzera, dove si dice che Luisa vivesse al momento della sua morte. Un altro membro della famiglia ha commentato: “Luisa era malata da tempo, quindi è stato un periodo difficile per tutta la famiglia. Nonostante la sua aspra separazione da Sir Roger, si sono riconciliati prima della sua morte”. L’attrice è nata a San Stino di Livenza, in Veneto, e ha continuato a studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia, la più antica scuola di cinema dell’Europa occidentale.

Il suo primo ruolo riconosciuto è arrivato all’età di 23 anni, quando ha recitato nel film drammatico italiano del 1959 La notte del grande attacco. Ha interpretato il ruolo di una cameriera. Due anni dopo ha recitato al fianco di Sir Roger nel film di successo Romulus and the Sabines. All’epoca l’attore era ancora sposato con la sua seconda moglie, Dorothy Squires. Sir Roger e Dorothy si separarono poco dopo e lui sposò Luisa Mattioli in una cerimonia a Londra nel 1969. La coppia condivise tre figli; Geoffrey, Deborah e Christian.

