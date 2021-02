Il marchio di moda francese Louis Vuitton celebra il romanticismo con una nuova campagna di fragranze prima di San Valentino. La campagna segue una coppia che crea ricordi romantici fuori dai momenti ordinari nel loro appartamento parigino.

Louis Vuitton rompe la routine: le fragranze più glamour sono arrivate

“Per i marchi di lusso che hanno già acquisito una base di clienti per i loro marchi di moda, il lancio di fragranze potrebbe essere solo un altro modo per i consumatori di mantenere la loro fedeltà”, ha affermato Romey Louangvilay, direttore delle comunicazioni presso ELMNTL, New York. “Questo non vuol dire che gli iconici marchi di lusso stiano puntando a un modo semplice per aumentare i profitti; i marchi di lusso seguiranno questa strada se il profumo si allinea con il DNA del loro marchio “. Il cortometraggio inizia con un apparente incontro carino, con un giovane uomo e una donna che si scambiano occhiate civettuole. Passano l’uno accanto all’altro e sbattono i gomiti. La giovane donna lascia cadere un libro e il giovane chiede se si sono incontrati prima mentre lui lo prende per lei. Lei arrossisce e forse risponde. Successivamente, l’uomo viene visto infilare un biglietto sotto una porta in cui si legge “cena stasera?”. Con “Music of Life” del francese Marc Cerrone continua in sottofondo, l’uomo e la donna vengono visti separatamente mentre si preparano per il loro appuntamento a cena.

Ogni protagonista prova vari look di Louis Vuitton, tra cui collane con ciondolo LV Volt, sciarpe di seta, giacche con monogramma, occhiali da sole e altro ancora. Sullo sfondo si vedono anche i classici set di valigie e bauli con monogramma LV. Un’inquadratura ravvicinata mostra una custodia da viaggio flaconnier piena di tre fragranze Louis Vuitton e una accanto ad essa. Le fragranze includono Météore, Heures d’Absence, Étoile Filante e Attrape-Rêves. La giovane donna sceglie Étoile Filante per la serata. È la fragranza più recente della maison, con note di fragola, gelsomino, magnolia e muschio, e sembra avere una tonalità dorata nella bottiglia minimalista di Louis Vuitton. La coppia condivide quindi una semplice cena insieme, completa di coperti Louis Vuitton. Dopo aver condiviso altri sguardi desiderosi, seguono la cena con qualche ballo nel loro appartamento. Terminano la serata con un romantico abbraccio sul tetto mentre il sole tramonta.

