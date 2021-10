Look eleganti per Halloween? Ecco qualche idea!

Halloween è alle porte e desideri sfoggiare un look elegante ed originale che lascerà tutti a bocca aperta? Ecco qualche ottimo consiglio per te!

Maleficent: la regina dark icona di eleganza

Maleficent è la principale antagonista della storia de “La Bella Addormentata nel Bosco”. È una fata potentissima e malvagia che desidera vendicarsi di Re Stefano per non averla invitata al battesimo della primogenita Aurora. Ad essa infliggerà un potente sortilegio che verrà sciolto solo con il bacio di vero amore del principe accorso a salvarla.

Nell’interpretazione di Angelina Jolie Maleficent acquisisce un fascino senza tempo fatto di lunghe corna vorticose che primeggiano sul capo e abiti in pieno stile dark. Ma Maleficent è anche una fata e, dunque, la sua bellezza è esaltata dal possente mantello e dalle giganti ali nere che la portano in alto nel cielo.

Per ricreare questo outfit ti servirà un abito nero maxi, lungo fino alla caviglia e delle scarpe con tacco degne di una regina. Per esempio noi non possiamo resistere agli stivaletti in pelle, perfetti per completare l’outfit di Halloween più elegante che ci sia. Non dimenticare il frontino e le ali oltre al make-up dalle tonalità dark sia sugli occhi che sulle labbra!

Morticia Addams in abito maxi nero

Morticia Addams è il personaggio più iconico della temibile famiglia più spaventosa che c’è. È la matriarca della famiglia Addams nonché moglie di Gomez, madre di Mercoledì e Pugsley e nuora (o figlia a seconda delle versioni) di Nonna.

Nonostante le assurdità che avvengono nella casa di famiglia, Morticia è una vera e propria icona di stile ed eleganza. I lunghi capelli neri lisci e cadenti sulle linee magre del corpo sono divisi da una riga centrale che taglia il volto in due. Il make up marcato si contraddistingue da smalto e rossetto rosso sangue e da un ombretto grigio molto cupo che divide la palpebra dalle sopracciglia finissime e spigolose.

Morticia indossa sempre lunghi abiti neri con scollature vertiginose, taglio a sirena e maniche coperte. Sotto l’abito sarà il caso di abbinare rigorosamente scarpe o stivaletti con tacco dallo stile dark e macabro ma dal tocco elegante, proprio come sarebbe piaciuto alla capo famiglia Addams.

Crudelia De Mon, il villain da incubo

Crudelia De Mon è il più famoso villain Disney che proviene dall’indimenticabile Carica dei 101. Il film di animazione propone una storia al cardiopalma per la quale una coppia di dalmata cerca di portare in salvo l’incredibile cucciolata che Crudelia vorrebbe sopprimere per realizzare una pelliccia.

Il nome di Crudelia non è casuale dato che è l’unione dei termini “Crudelia” (da Cruel – Cruento) e “Demone” (Da Demon – Devil, e quindi, Diavolo).

Per ricreare il suo temibile stile ti serviranno degli stivaletti con tacco in fantasia di serpente o con stile animalier proprio per ricreare l’ossessione di Crudelia per le pellicce di animale.

La donna si caratterizza per una capigliatura per metà bianca e metà nera, per la pelliccia ingombrante di colore bianco da indossare con lunghi guanti rossi e dal lungo tubino nero aderente. Infine non dimenticare il porta-sigaretta ed i vistosi orecchini in pendant con l’anello di color verde smeraldo.